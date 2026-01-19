americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tres ataques de tiburones dejan dos heridos en playas de Australia

MELBOURNE, Australia (AP) — Un hombre y un niño resultaron gravemente heridos y a otro niño le mordieron su tabla de surf durante tres ataques de tiburones en Sidney en poco más de 24 horas, informó la policía el lunes.

Aviso de playa cerrada en Vaucluse, Sídney, el lunes 19 de enero de 2026, un día después de que un niño fue atacado por un tiburón. (Imagen de Sitthixay Ditthavong/AAP vía AP)
Aviso de playa cerrada en Vaucluse, Sídney, el lunes 19 de enero de 2026, un día después de que un niño fue atacado por un tiburón. (Imagen de Sitthixay Ditthavong/AAP vía AP) AP

Un tiburón mordió en la pierna a un surfista de unos 20 años frente a la playa North Steyne en la costa del Pacífico, en el suburbio norte de Manly, a las 6:20 de la tarde hora local del lunes, según un comunicado de la policía.

Gente que estaba ahí lo sacó del agua antes de que una ambulancia lo llevara a un hospital en estado crítico, dijo la policía.

El domingo, un niño de 12 años sufrió heridas graves en ambas piernas después de saltar desde un saliente de 6 metros (20 pies) de altura conocido como Jump Rock, cerca de Shark Beach dentro del puerto de Sidney, en el suburbio oriental de Vaucluse. La policía dijo que los tres amigos del niño le salvaron la vida al saltar del acantilado durante el ataque y arrastrarlo de regreso a la orilla.

"Las acciones de sus amigos que entraron al agua para sacarlo han sido nada menos que valientes", dijo el superintendente Joseph McNulty a los periodistas.

"Esas acciones de esos jóvenes son valientes dadas las circunstancias y las lesiones son muy impactantes para que esos chicos las vean", agregó.

Los medios de comunicación han informado que el niño perdió ambas piernas en el ataque.

Alrededor del mediodía del lunes, un tiburón mordió una tabla de surf donde estaba un niño de 11 años en Dee Why Beach. El menor escapó ileso.

Las autoridades dijeron que las playas del norte de Sidney, incluidas North Steyne y Dee Why, permanecerían cerradas hasta nuevo aviso.

Las tres playas cercanas a donde ocurrieron los ataques tienen algún tipo de redes de protección contra tiburones. No estaba claro de momento dónde ocurrieron los ataques en relación con esas redes.

Las autoridades sospechan que los tiburones toro son responsables de al menos los dos primeros ataques.

La policía había advertido después del primer ataque que las recientes lluvias intensas sobre Sidney habían aumentado la cantidad de agua dulce y turbia dentro del puerto, aumentando el peligro de los tiburones toro.

Dee Why Beach está cerca de Ocean Reef Beach, donde al parecer un tiburón blanco mató a un surfista de 57 años en septiembre.

En noviembre, una turista suiza de 25 años fue asesinada y su pareja resultó gravemente herida al intentar salvarla mientras nadaban frente a un parque nacional al norte de Sidney. _______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

ARCHIVO – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hace una declaración a reporteros durante su reunión con el ministro de Exteriores armenio Ararat Mirzoyan en el Departamento de Estado en Washington, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

Trump nombra figuras clave para supervisor plan de paz en Gaza

Kylian Mbappé (centro) celebra tras anotar de penal el primer gol del Real Madrid en la victoria 1-0 ante Levante en la Liga de España, el sábado 17 de enero de 2026, en Madrid. (AP Foto/José Bretón)

Real Madrid es abucheado por aficionados antes de vencer 2-0 a Levante

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Destacados del día

Los vi caer a todos: Militar cubano que vivió la operación en Venezuela describe cómo recogió los cuerpos de sus compañeros

"Los vi caer a todos": Militar cubano que vivió la operación en Venezuela describe cómo recogió los cuerpos de sus compañeros

Régimen cubano activa el Estado de Guerra

Régimen cubano activa el "Estado de Guerra"

EEUU mantuvo contactos secretos con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

EEUU mantuvo contactos secretos con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Estados Unidos intensifica ataques en Siria y abate a terrorista clave tras emboscada mortal contra sus tropas

Estados Unidos intensifica ataques en Siria y abate a terrorista clave tras emboscada mortal contra sus tropas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter