Tren Interoceánico se descarrila en el sur de México, dejando al menos 15 heridos

El Tren Interoceánico, que une los estados de Oaxaca y Veracruz, se descarriló al pasar por una curva cerca del pueblo de Nizanda. En un mensaje en X el domingo, el gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara, afirmó que varias agencias gubernamentales habían llegado al sitio del accidente para asistir a los heridos.

Funcionarios informaron que 241 pasajeros y nueve miembros de la tripulación estaban en el tren cuando ocurrió el accidente.

El Tren Interoceánico fue inaugurado en 2023 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. El servicio ferroviario es parte de un plan para impulsar los viajes en tren en el sur de México y desarrollar infraestructura en el istmo de Tehuantepec.

El gobierno mexicano planea convertir el istmo en un corredor estratégico para el comercio internacional, con puertos y líneas ferroviarias que puedan conectar los océanos Atlántico y Pacífico. Actualmente, el tren interoceánico va desde el puerto de Salina Cruz en el océano Pacífico hasta Coatzacoalcos, cubriendo una distancia de aproximadamente 290 kilómetros (180 millas). ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP