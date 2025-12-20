americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tren de alta velocidad mata a 7 elefantes que cruzaban vías en noreste de India

GUWAHATI, India (AP) — Siete elefantes asiáticos salvajes murieron y una cría resultó herida cuando un tren de pasajeros de alta velocidad colisionó con una manada que cruzaba las vías en el estado nororiental de Assam, en India, informaron las autoridades locales el sábado temprano.

El conductor del tren avistó la manada de unos 100 elefantes y utilizó los frenos de emergencia, pero el tren aún así impactó a algunos de los animales, indicó Kapinjal Kishore Sharma, portavoz de Indian Railways, a The Associated Press.

Cinco vagones del tren y la locomotora descarrilaron tras el impacto, pero no hubo víctimas humanas, añadió Sharma.

Los veterinarios realizaron autopsias a los elefantes muertos, que serán enterrados durante el transcurso del día.

El sitio del incidente es una zona boscosa a unos 125 kilómetros (78 millas) al sureste de la ciudad capital de Assam, Guwahati. Las vías del tren en el estado son frecuentadas por elefantes, pero Indian Railways señaló en un comunicado que el lugar del impacto no era un corredor designado para elefantes.

El tren Rajdhani Express, que viajaba desde Sairang en el estado de Mizoram, fronterizo con Myanmar, se dirigía a la capital nacional de Nueva Delhi con 650 pasajeros a bordo cuando chocó contra los elefantes.

"Hemos desvinculado los vagones que no descarrilaron, y el tren reanudó su viaje hacia Nueva Delhi. Alrededor de 200 pasajeros que estaban en los cinco vagones descarrilados han sido trasladados a Guwahati en un tren diferente", expresó Sharma.

No es inusual que trenes a alta velocidad golpeen elefantes salvajes en Assam, que alberga a unos 7.000 elefantes asiáticos salvajes, una de las concentraciones más altas de estos paquidermos en India. Desde 2020, al menos una docena de elefantes han muerto al ser arrollados por trenes a alta velocidad en todo el estado.

Los elefantes salvajes a menudo se adentran en las áreas habitadas por humanos en esta época del año, cuando los campos de arroz están listos para la cosecha.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Esta foto censurada sin fecha, publicada por legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves 18 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein. (Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a través de AP)

Departamento de Justicia de EEUU comienza a publicar archivos sobre investigación de Epstein.

El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Destacados del día

Esta foto censurada sin fecha, publicada por legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves 18 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein. (Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a través de AP)

Departamento de Justicia de EEUU comienza a publicar archivos sobre investigación de Epstein.

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Cuba anuncia una guerra sin cuartel contra la corrupción tras la condena a cadena perpetua del exministro Alejandro Gil

Cuba anuncia una "guerra sin cuartel" contra la corrupción tras la condena a cadena perpetua del exministro Alejandro Gil

TRUMP suspende la lotería de green cards tras el ataque mortal en la Universidad de Brown

TRUMP suspende la lotería de 'green cards' tras el ataque mortal en la Universidad de Brown

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter