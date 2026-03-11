Travis Kelce regresa para su 14ma temporada con los Chiefs

ARCHIVO - Foto del 25 de diciembre del 2025, el tight end de los Chiefs de Kansas City Travis Kelce se quita el casco durante el calentamiento antes del juego ante los Broncos de Denver. (AP Foto/Reed Hoffmann, Archivo) AP

El equipo oficializó el miércoles que llegó a un acuerdo para que el tight end, cuatro veces All-Pro, regrese para su 14ta temporada, cuando el nuevo año de la liga convirtió en oficiales los contratos pendientes.

El jugador de 36 años había decidido en días recientes aplazar el retiro por un año más, en lugar de despedirse de su sobresaliente carrera que incluye tres anillos de Super Bowl, tras una temporada pasada con marca de 6-11.

El acuerdo por un año para Kelce está valorado en 12 millones de dólares, con incentivos que podrían elevar el total a 15 millones.

“Siempre necesitas dar un paso atrás, respirar y dejar que se asienten las emociones de la temporada, y ver cómo está el cuerpo”, comentó Kelce durante una aparición el martes en “The Pat McAfee Show”. “Hombre, sigo enamorado de este juego. Todavía me encanta ir a trabajar, ponerme las protecciones, esforzarme y simplemente jugar”.

Kelce había indicado desde el combine de la NFL que únicamente volvería a jugar con los Chiefs.

“Mi mejor oportunidad era volver a jugar para los Chiefs y volver a intentarlo”, explicó. “Hay muchas piezas en Kansas City que simplemente me encantan y no puedo esperar para volver al edificio con ellos”.

Kelce también dijo que su prometida, la superestrella del pop Taylor Swift, influyó en su decisión de regresar.

“Compartimos el mismo amor por lo que hacemos y, por suerte, hemos tenido este deseo desde que éramos niños en nuestras profesiones selectivas”, aseguró. “Es increíble verla seguir sentándose a la mesa, seguir encontrando cosas nuevas sobre las que escribir, seguir encontrando nuevas melodías y, además de eso, seguir viéndola con ese amor y esa alegría por lo que hace”.

“Por supuesto que eso motiva. Eso motiva a cualquiera verlo, y más aún a mi prometida, sabiendo que yo estoy pasando por algo en lo que intento averiguar exactamente qué me depara el futuro”.

Para Kelce también resultó atractiva la posibilidad de seguir jugando para el entrenador Andy Reid y junto a Mahomes —quien espera estar listo para la Semana 1 tras una cirugía al final de la temporada por un ligamento de la rodilla desgarrado.

También lo era la oportunidad de jugar una vez más para Eric Bieniemy, quien regresa para una segunda etapa como coordinador ofensivo de Kansas City tras la salida de Matt Nagy.

Los Chiefs se mostraron contentos de darle a Kelce algo de tiempo para tomar su decisión. Pero también esperaban que sucediera antes del inicio del nuevo año de la liga, lo que les daría cierta certeza de costos para la agencia libre y claridad en el roster de cara al draft de la NFL.

“Creo que hemos adoptado un enfoque un poco diferente con Travis, en el sentido de que nos hemos preparado para cualquiera de los dos escenarios”, indicó el mes pasado el gerente general de los Chiefs, Brett Veach, durante el combine. “El entrenadro (Reid) mencionó que ha tenido un gran diálogo con Travis. De nuestro lado, yo, (el gerente general asistente) Chris Shea y el equipo de Travis, hemos tenido un buen diálogo”.

Kelce empezó a contemplar el retiro incluso antes de la temporada pasada, pero rápidamente decidió que no quería que su carrera terminara con una derrota en el Super Bowl ante Filadelfia. En su lugar, redobló su trabajo de acondicionamiento en la pretemporada y regresó en su mejor forma en años, y terminó atrapando 76 pases para 851 yardas y cinco touchdowns la temporada pasada.

Pero si puede sostener ese ritmo una vez más es una gran incógnita. Kelce cumple 37 años en octubre.

FUENTE: AP