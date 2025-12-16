Tras un año de Trump, los líderes de la UE aprenden a convivir con un aliado poco confiable

ARCHIVO - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, hablan el 15 de agosto de 2025 en la base Elmendorf-Richardson, Alaska. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson, Archivo) AP

Después de congelar indefinidamente la semana pasada los activos rusos en Europa, los líderes de la UE enfrentan una nueva prueba de fuerza en la cumbre del jueves. Ucrania se encuentra en una situación financiera desesperada, y han prometido satisfacer las necesidades económicas y militares de Kiev durante los próximos dos años, probablemente a través de un nuevo préstamo de reparaciones.

"Es un momento crucial para Europa y Ucrania", advirtió el ministro danés de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, cuyo país ostenta la presidencia rotativa de la UE. "Debemos tomar esta decisión para asegurar la economía ucraniana, pero también para enviar una señal al resto del mundo, que incluirá a la Casa Blanca en Washington, D.C., de que Europa es un jugador geopolítico fuerte".

Mientras continúa la mayor guerra terrestre del continente en varias décadas, los europeos se han visto puestos a prueba por las amenazas del presidente Donald Trump, su apoyo a la extrema derecha en Europa y su camaradería con el presidente ruso, Vladímir Putin. Al principio respondieron con halagos. Menos en los últimos meses.

Desde enero, mientras los líderes trataban de mantener a Ucrania en la lucha contra su vecino más grande, Trump ha ido cambiando de postura, pareciendo apoyar a Kiev un mes, a Rusia el siguiente. En su mayoría, ha permanecido crítico con Europa, y esa crítica ahora tiene un tono más duro.

Los líderes europeos han trabajado para llenar el vacío y reforzar el apoyo militar a Ucrania, pero reconocen que Estados Unidos es un socio insustituible, y Trump es la única persona con la que Putin podría hablar de paz.

El canciller alemán Friedrich Merz advirtió la semana pasada que "realmente estamos presenciando un momento decisivo ahora y nada es como era antes. Estamos viviendo en un tiempo diferente, y este tiempo requiere respuestas diferentes a las que hemos dado en el pasado".

Europa comienza a responder

Semanas después de que Trump regresara al cargo en enero, su gobierno señaló que los intereses de seguridad de Estados Unidos están en otro lugar: Europa ahora debe cuidarse a sí misma y a Ucrania, cuyo presidente fue humillado en una reunión en la Casa Blanca en febrero.

Días después, el vicepresidente JD Vance se reunió con un líder de extrema derecha en Alemania, afirmando que la libertad de expresión está en retroceso en Europa, lo que provocó acusaciones de interferencia electoral.

Los argumentos de Vance se desarrollaron este mes en una Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El texto también atacó la política migratoria de la UE, sugiriendo que Europa enfrenta "la perspectiva de un borrado civilizacional" y podría no ser un socio confiable para Estados Unidos.

Judy Dempsey, del grupo de expertos Carnegie Europe, dijo que "Europa no tiene más remedio que responder".

"Ahora Europa y el resto del mundo saben la mala opinión que este gobierno de Estados Unidos tiene de ellos y no pueden seguir pretendiendo lo contrario", afirmó.

Merz ya está hablando con más firmeza. "Nosotros en Europa, y por lo tanto también en Alemania, debemos volvernos mucho más independientes de Estados Unidos en términos de política de seguridad. Esto no es una sorpresa, pero ahora se ha confirmado nuevamente", expresó.

Planes deficientes y nuevos acuerdos comerciales

Otro documento preocupante para la UE circuló el mes pasado: el plan de 28 puntos del gobierno de Trump para poner fin a la guerra, redactado con Rusia. Contenía antiguas demandas del Kremlin, promesas de oportunidades de negocios rusas y una petición de rehabilitar a Putin en el escenario mundial.

El texto era mayormente inaceptable para Ucrania y sus partidarios europeos. No así para Rusia, que intenta crear una brecha entre Estados Unidos y los aliados. El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, dijo que Trump es "el único líder occidental" que muestra "una comprensión de las razones que hicieron inevitable la guerra en Ucrania".

En abril, en el llamado Día de la Liberación, Trump anunció aranceles generalizados en todo el mundo para proteger su seguridad nacional. Dijo que "nuestro país ha sido saqueado, robado, violado y expoliado" por otras naciones, incluidos los aliados de Estados Unidos en la organización de seguridad más grande del mundo, la OTAN.

Trump declaró una emergencia económica. Para julio, él y la UE habían acordado un marco comercial que establecía un arancel del 15% sobre la mayoría de los productos, evitando aranceles de importación mucho más altos.

La respuesta de la UE ha sido buscar acuerdos con otros socios rechazados, notablemente en toda Asia. El bloque comercial más grande del mundo también ha aceptado que los aranceles más altos probablemente sean el mejor precio a pagar por el apoyo continuo de Estados Unidos en Ucrania.

La UE levanta el freno en defensa

Inquietos por la ruptura comercial, los europeos en la OTAN aún aceptaron la demanda de Trump de que inviertan el 5% del PIB en defensa, aunque no está claro si muchos alcanzarán el objetivo para la fecha límite de 2035 cuando han tenido problemas para cumplir el antiguo objetivo del 2%.

Aun así, la UE ha quitado el pie del freno del gasto en defensa y aspira a ser capaz de defenderse contra ataques externos para 2030. Los funcionarios creen que Putin podría ordenar un ataque en otro lugar de Europa en tres a cinco años si Rusia derrota a Ucrania.

En nuevas advertencias esta semana, Blaise Metreweli, la nueva jefe de la agencia de espionaje británica MI6, dijo que la "exportación de caos" de Putin probablemente continuará hasta que "se vea obligado a cambiar su estrategia". El jefe de las Fuerzas Armadas Británicas, el mariscal jefe del aire Richard Knighton, dijo que el objetivo del líder ruso es "desafiar, limitar, dividir y, en última instancia, destruir la OTAN".

La cumbre de la UE del jueves, con su enfoque en financiar la economía y el esfuerzo militar de Ucrania durante los próximos dos años, es otro paso en solitario sin Estados Unidos. El presidente del Consejo de la UE, António Costa, quien presidirá la reunión, ha amenazado con mantener a los líderes en la sede de la UE durante días hasta que se llegue a un acuerdo.

