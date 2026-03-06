Tras su arresto, cronología de Britney Spears desde el fin de su tutela legal

ARCHIVO - Britney Spears llega a la 29ª edición anual de los premios GLAAD Media, el 12 de abril de 2018, en Beverly Hills, California. (Foto Chris Pizzello/Invision/AP, archivo) AP

Al hacer valer su recién adquirida libertad, Spears se casa con su novio de larga data, Sam Asghari. Spears, que entonces tenía 40 años, había citado su deseo de casarse con Asghari como uno de los factores que alimentaban su intención de poner fin a la tutela, que había estado vigente durante casi 14 años. Ambos contrajeron matrimonio en su casa de Thousand Oaks, California, ante invitados que incluían a Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton y Madonna. Un amigo de la infancia con quien alguna vez estuvo casada durante unos días intenta irrumpir en la ceremonia y es arrestado.

En un regreso temporal a la creación musical, Spears colabora con Elton John en el sencillo bailable “Hold Me Closer”. Es su primera música nueva desde 2016. La canción, con un aire funk y guiada por el piano, construida en torno al éxito de John de 1971 “Tiny Dancer”, entra en el top 10 del Billboard Hot 100 en Estados Unidos y encabeza las listas en varios otros países.

Se estrena un musical de Broadway basado en las canciones de Spears con su respaldo y aprobación, pero no logra conectar con la crítica ni con el público y cerrará tras apenas 2 meses y medio.

Spears tiene una extraña interacción en Las Vegas con el entonces novato de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama. El momento queda captado en video, pero los relatos difieren sobre lo ocurrido. Spears se acerca a Wembanyama por detrás e intenta llamar su atención tocándole la espalda. Un miembro de su equipo de seguridad aparta su brazo, que le golpea la cara. Spears califica el incidente de “súper vergonzoso”. Presenta un informe ante la policía de Las Vegas por la actuación del guardaespaldas, y las autoridades señalan que no se realizaría ningún arresto. Wembanyama afirma que no le dijeron que la persona involucrada era Spears hasta horas después, y que en realidad nunca la vio.

Spears publica unas memorias, “The Woman in Me” ( “La mujer que soy”). En ellas detalla su infancia y ascenso a la fama, sus matrimonios, su maternidad y su tutela. No se aborda su reciente divorcio de Asghari. Pero varios capítulos están dedicados a su relación con Justin Timberlake, incluidos detalles profundamente personales sobre un embarazo, un aborto y una dolorosa ruptura. El libro vende más de un millón de copias en su primera semana.

Enero de 2024 — no habrá nuevo álbum

Spears afirma que los rumores de que está planeando un nuevo álbum son falsos. Señala en una publicación de Instagram que no tiene intención de volver jamás a la industria musical.

Abril de 2024 — un acuerdo con Jamie

Spears alcanza un acuerdo con su padre, Jamie Spears, sobre asuntos pendientes relacionados con la tutela judicial que él controló principalmente. El acuerdo evita lo que podría haber sido un juicio largo, desagradable y revelador. El abogado de Spears había buscado un ajuste de cuentas público por lo que, según dijo, fue una mala conducta financiera de Jamie Spears y por acusaciones de vigilancia excesiva sobre Spears, algo que él negó.

Mayo de 2024 — un acuerdo con Sam

Spears llega a un acuerdo con Asghari en su divorcio. Se hacen públicos pocos detalles, pero ni Spears ni Asghari recibirán manutención conyugal en el futuro, algo que él había solicitado inicialmente.

Agosto de 2024 — Britney, la película biográfica

Universal Pictures obtiene los derechos de las memorias de Spears, “The Woman in Me”, y anuncia que desarrollará una película biográfica de la estrella del pop que será dirigida por Jon M. Chu, cuyos créditos incluyen “Crazy Rich Asians”, “In the Heights” y “Wicked”.

Octubre de 2025 — K-Fed opina

Kevin Federline, exesposo de Spears y padre de sus dos hijos, publica unas memorias, “You Thought You Knew”. Incluye acusaciones de que Spears bebió durante el embarazo, consumió cocaína mientras los niños aún eran amamantados y tuvo comportamientos extraños y aterradores durante las visitas con ellos. Spears responde con un comunicado en sus cuentas de redes sociales en el que afirma que Federline ha incurrido en “gaslighting (manipulación psicológica) constante” y que el libro está lleno de “mentiras”.

FUENTE: AP