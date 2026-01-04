Tras sacar a Maduro de Venezuela, Trump se compromete con otro proyecto de política exterior

El presidente Donald Trump escucha una pregunta durante una rueda de prensa en Mar-a-Lago, el sábado 3 de enero de 2026, en Palm Beach, Florida, mientras el secretario de Estado Marco Rubio observa. (Foto AP/Alex Brandon) AP

Aunque no hay signos visibles de una presencia de Estados Unidos en el terreno en Caracas, Trump estaba demostrando la audacia que se ha convertido en la marca registrada de su enfoque de política exterior. Es un enfoque caracterizado por una gran confianza en que su voluntad en el escenario internacional es una fuerza inamovible.

“Esta fue una de las demostraciones más impresionantes, efectivas y poderosas del poderío militar y la competencia estadounidense en la historia de Estados Unidos”, declaró Trump en una conferencia de prensa en su resort Mar-a-Lago en Florida.

El presidente asumió el cargo con la promesa de pasar la página de las décadas de enredos extranjeros de Estados Unidos. Pero el sábado, se comprometió a ayudar a Venezuela a iniciar un período de “paz” y “justicia” después de décadas de gobiernos con mano dura.

La promesa del presidente de un proyecto en Venezuela llega mientras está batallando para lograr una paz permanente entre Israel y Hamás en Gaza y encontrar un desenlace para la guerra de casi cuatro años de Rusia en Ucrania.

Pero el camino por delante es peligroso. La Casa Blanca tendrá que lidiar con cualquier vacío de poder causado por el derrocamiento de Maduro y las inevitables complicaciones de tratar de mantener la estabilidad en un país que ha soportado años de hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas y fuga de cerebros a pesar de su vasta riqueza petrolera.

También queda por ver qué lecciones pueden tomar los adversarios de Estados Unidos a partir de la decisión de Trump de demostrar el poderío estadounidense en su esfera de influencia tras la jugada de Trump en Caracas. El presidente chino, Xi Jinping, ha prometido anexar la isla autogobernada de Taiwán y el presidente ruso Vladímir Putin tiene planes para Ucrania y para disminuir el flanco oriental de la OTAN.

Sin embargo, Trump no vaciló en su confianza de que los actores negativos del antiguo gobierno serán apartados mientras él ayuda a hacer a Venezuela “grande de nuevo”. También buscó tranquilizar a los contribuyentes estadounidenses de que no tendrán que pagar por su plan para ayudar a Caracas.

“El dinero que sale del suelo es muy sustancial”, dijo Trump. “Nos van a reembolsar por todo lo que gastemos”.

Trump no ha dudado en mostrar el poderío militar estadounidense incluso cuando ha prometido mantener a Estados Unidos fuera de la guerra. Ahora ha utilizado dos veces sus fuerzas para llevar a cabo operaciones arriesgadas contra adversarios de Estados Unidos. En junio, dirigió ataques estadounidenses en sitios nucleares clave de Irán.

La acción del sábado generó nueva ansiedad en capitales de todo el mundo que han buscado adaptarse a una nueva normalidad en Trump 2.0, donde la idea de que Estados Unidos intente encontrar un consenso global sobre cuestiones de guerra y paz ahora es cosa del pasado.

¿Qué sigue para Venezuela?

Los aliados europeos habían expresado preocupación mientras Trump acumulaba una presencia masiva de tropas en el Caribe en los últimos meses y realizaba decenas de ataques letales contra presuntos traficantes de drogas, muchos de los cuales la administración afirmaba que eran un brazo del gobierno de Maduro.

Ahora, la extradición nocturna de Maduro y su esposa por parte de la administración Trump y sus planes para “dirigir” el país, incluso temporalmente, están planteando nuevas y serias preguntas sobre la legalidad de los movimientos de Estados Unidos bajo una campaña más amplia contra la nación sudamericana.

Maduro apenas era visto como un santo por la comunidad internacional. Sus elecciones de 2018 y 2024 fueron vistas como plagadas de irregularidades y consideradas ilegítimas.

Pero muchos aliados de Estados Unidos recibieron la noticia de la captura de Maduro con cierta inquietud.

El presidente de la Comisión Europea, António Costa, dijo que tenía “gran preocupación” por la situación en Venezuela tras la operación estadounidense.

El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, dijo que “la operación militar que llevó a la captura de Maduro infringe el principio de no uso de la fuerza que sustenta el derecho internacional”.

La crítica de algunos demócratas sobre la acción militar de Trump para derrocar a Maduro fue inmediata.

“Esta guerra es ilegal, es vergonzoso que hayamos pasado de ser el policía del mundo a ser el matón del mundo en menos de un año”, escribió en X el senador Ruben Gallego, de Arizona. “No hay razón para que estemos en guerra con Venezuela”.

El ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia condenó el “acto de agresión armada” de Estados Unidos contra Venezuela en un comunicado publicado en su canal de Telegram el sábado. El derrocamiento de Maduro, quien contaba con el respaldo de los rusos, se produce mientras Trump insta a Putin a poner fin a su guerra en Ucrania.

“Venezuela debe tener garantizado el derecho a determinar su propio destino sin ninguna intervención destructiva, y mucho menos militar, desde el exterior”, decía el comunicado.

De manera similar, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China condenó en un comunicado la operación de Estados Unidos, diciendo que viola el derecho internacional y la soberanía de Venezuela.

La captura sigue a meses de presión

La operación fue la culminación de un impulso dentro de la administración liderado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros enemigos de Maduro con ideas afines que han instado a Trump a tomar medidas contra el líder venezolano durante años.

En el sur de Florida, el epicentro de la diáspora venezolana opuesta a Maduro que ha influido en el pensamiento de Rubio, la operación del sábado fue aclamada como un momento que cambia la era para la democracia.

El representante Carlos Gimenez, un republicano de Florida, dijo que había hablado con Rubio y agradeció a Trump por haber “cambiado el curso de la historia en nuestro hemisferio. Nuestro país y el mundo están más seguros por ello”, escribió en X, comparando la extradición de Maduro con la caída del Muro de Berlín.

Rubio aprovechó el momento para enviar una advertencia a Cuba, otro adversario de Estados Unidos en el Caribe y aliado del gobierno de Maduro. “Si viviera en La Habana y estuviera en el gobierno, estaría preocupado, al menos un poco”, dijo Rubio.

Trump: Venezuela no tiene oportunidad sin la intervención

Maduro había buscado una vía para salir del poder mientras salvaba las apariencias.

Funcionarios del gobierno venezolano habían propuesto un plan en el que Maduro eventualmente dejaría el cargo, informó The Associated Press en octubre.

La propuesta pedía que Maduro renunciara en tres años y entregara el poder a su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien completaría el mandato de seis años de Maduro que termina en enero de 2031. Rodríguez no se postularía para la reelección bajo el plan.

Pero la Casa Blanca rechazó la propuesta porque la administración cuestiona la legitimidad del gobierno de Maduro y lo acusa de supervisar un estado narco-terrorista.

A principios de esta semana, Maduro dijo que Venezuela estaba abierta a negociar un acuerdo con Estados Unidos para combatir el narcotráfico y trabajar con Washington en la promoción de una mayor inversión estadounidense en la industria petrolera venezolana. Trump aseguró que recientemente se le ofrecieron a Maduro oportunidades para rendirse, pero las rechazó.

Rubio sostuvo una larga conversación telefónica el sábado con Rodríguez, informó Trump. En un discurso a la nación, ella exigió que Estados Unidos liberara a Maduro, pero dejó abierta la posibilidad de diálogo con Trump.

“Si simplemente nos fuéramos, (Venezuela) no tendría ninguna posibilidad de recuperarse. Lo dirigiremos adecuadamente. Lo dirigiremos profesionalmente”, dijo Trump. “Tendremos a las mejores compañías petroleras del mundo entrando, invirtiendo miles de millones y miles de millones de dólares... Y los mayores beneficiarios será el pueblo de Venezuela”.

La oposición venezolana dice que el presidente legítimo es el político exiliado Edmundo González, un aliado de la líder opositora María Corina Machado.

Trump dijo que no estaba listo para comprometerse con un líder en particular, pero prometió que su administración debe permanecer “muy involucrada” en Venezuela.

“No podemos arriesgarnos a dejar que alguien más dirija (Venezuela), que simplemente tome el control donde (Maduro) lo dejó”, señaló Trump.

Darlene Superville en Palm Beach, Florida, Matthew Lee en Washington, Kanis Leung en Hong Kong, Sylvie Corbet en París y Elise Morton en Londres contribuyeron con la información.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP