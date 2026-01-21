americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tras otro año de manos vacías, Boca y River encaran con modestia torneo Apertura de Argentina

BUENOS AIRES (AP) — Sin grandes estridencias en el mercado de transferencias, Boca Juniors y River Plate encaran el torneo Apertura de Argentina que comienza este jueves con la exigencia de poner fin a varias temporadas de vitrinas vacías.

Christian Gray (izquierda) celebra tras marcar un gol para Auckland City en el partido contra Boca Juniors en el Mundial de Clubes, el 24 de junio de 2025, en Nashville. (AP Foto/George Walker IV)
Christian Gray (izquierda) celebra tras marcar un gol para Auckland City en el partido contra Boca Juniors en el Mundial de Clubes, el 24 de junio de 2025, en Nashville. (AP Foto/George Walker IV) AP

En el semestre previo al comienzo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el país defensor del título repetirá la fórmula de un torneo local con 30 equipos divididos en dos zonas de 15. Los mejores ocho de cada grupo se cruzarán en duelos de eliminación directa hasta definir los dos equipos que disputarán la final en estadio neutral.

A poco más de un mes de la consagración de Estudiantes La Plata en el torneo Clausura, el choque entre Aldosivi y Defensa y Justicia pondrá en marcha el Apertura este jueves.

Las cargas más pesadas vuelven a estar sobre los gigantes Boca y River tras extender en 2025 la sequía de trofeos.

River, que celebró su último título local en 2023, le renovó la confianza a su entrenador Marcelo Gallardo pese a que por primera vez en más de una década no jugará la Copa Libertadores. La dirigencia, sin embargo, le ha puesto un tope al presupuesto para los refuerzos.

Los volantes Fausto Vera, a préstamo, y Aníbal Moreno, procedente de Palmeiras a cambio de 7 millones de dólares, son las únicas caras nuevas del conjunto “millonario”, que debutará el sábado de visitante contra Barracas.

Boca está tan obligado como su clásico rival a romper con una sequía a nivel local que se remonta a 2022. Claro que su atención estará dividida con la Libertadores que volverá a disputar después de dos años de ausencia.

El club boquense confirmó al entrenador interino Claudio Úbeda en el cargo, pero llamativamente no ha contratado nuevos jugadores. Hubo gestiones durante el receso por el extremo colombiano Marino Hinestroza del Atlético Nacional, pero no prosperaron.

Boca recibirá el domingo a Riestra en el estadio La Bombonera.

La nota del mercado de verano la dio el último subcampeón Racing Club con la incorporación a préstamo del mediocampista Valentín Carboni, proveniente del Genoa de Italia. El jugador de 20 años, cuyo pase pertenece al Inter de Milán, busca continuidad para meterse en el plantel de Argentina que disputará el Mundial.

La Academia visitará el sábado a Gimnasia.

La fecha se completa con: Unión–Platense, Banfield–Huracán, Central Córdoba–Gimnasia de Mendoza, Instituto–Vélez Sarsfield (jueves); San Lorenzo–Lanús, Independiente–Estudiantes, Talleres–Newell’s, Independiente Rivadavia–Atlético Tucumán (viernes); Rosario Central–Belgrano (sábado); Tigre-Estudiantes de Río Cuarto y Argentinos–Sarmiento (domingo).

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Destacados del día

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Cubano es arrestado en MIAMI por estafa con cientos de libras de langosta valoradas en miles de dólares

Cubano es arrestado en MIAMI por estafa con cientos de libras de langosta valoradas en miles de dólares

OPINION: Raúl Castro, el examen final

OPINION: Raúl Castro, el examen final

Fallece el general de división cubano Claro Orlando Almaguel Vidal, figura clave de la logística militar

Fallece el general de división cubano Claro Orlando Almaguel Vidal, figura clave de la logística militar

Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: No tenemos combustible diésel, admite el Director de Electricidad del Minem

Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: "No tenemos combustible diésel", admite el Director de Electricidad del Minem

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter