americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tras la Serie Mundial, Mark Shapiro recibe nuevo contrato de 5 años como presidente de Azulejos

TORONTO (AP) — El presidente y CEO de los Azulejos, Mark Shapiro, y Toronto acordaron un nuevo contrato de cinco años tras el primer campeonato de la Liga Americana del equipo desde 1993.

ARCHIVO - Mark Shapiro, presidente y CEO de los Azulejos de Toronto, durante una rueda de prensa, el 6 de noviembre de 2025. (Sammy Kogan/The Canadian Press vía AP)
ARCHIVO - Mark Shapiro, presidente y CEO de los Azulejos de Toronto, durante una rueda de prensa, el 6 de noviembre de 2025. (Sammy Kogan/The Canadian Press vía AP) AP

Toronto anunció el acuerdo el viernes, seis semanas después de que los Azulejos estuvieran a dos outs del título antes de perder el Juego 7 de la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles.

Shapiro, de 58 años, asumió como presidente y CEO cuando Paul Beeston se retiró después de la temporada 2015. Shapiro había pasado 24 temporadas con Cleveland, incluidas las cinco anteriores como presidente del equipo.

Ross Atkins, quien trabajó para Shapiro en Cleveland, fue contratado como gerente general de los Azulejos en diciembre de 2015. Atkins tiene contrato hasta la temporada 2026.

Shapiro había firmado una extensión de contrato de cinco años en enero de 2021.

“El liderazgo excepcional de Mark ha sido una fuerza impulsora detrás del éxito de los Blue Jays, y estamos encantados de que continúe liderando nuestro equipo y construyendo sobre su increíble impulso", dijo Edward Rogers, presidente del equipo y también presidente ejecutivo del dueño del equipo, Rogers Communications.

“Como orgullosos propietarios del equipo de Canadá, estamos emocionados de trabajar con Mark y su equipo para brindarles las herramientas y recursos que necesitan para traer campeonatos de la Serie Mundial de regreso a Canadá”, añadió.

Los únicos campeonatos de la Serie Mundial de Toronto fueron conquistados sucesivamente en 1992 y 1993.

___

Deportes AP: https://apnews.com/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

Escándalo: Arrestan a directivos de Plus Ultra, la aerolínea que transporta a Díaz-Canel y opera vuelos para Cuba

Escándalo: Arrestan a directivos de Plus Ultra, la aerolínea que transporta a Díaz-Canel y opera vuelos para Cuba

Cuba legaliza el dólar puertas adentro: nuevo sistema estatal de divisas abre paso a una dolarización parcial del país

Cuba legaliza el dólar puertas adentro: nuevo sistema estatal de divisas abre paso a una dolarización parcial del país

MIAMI: Arrestan a cubano por colocar un AirTag en el auto de su exnovia

MIAMI: Arrestan a cubano por colocar un AirTag en el auto de su exnovia

Caos en el Malecón: Fuerte choque frente a la Embajada de EE.UU. deja varios heridos, incluida una niña

Caos en el Malecón: Fuerte choque frente a la Embajada de EE.UU. deja varios heridos, incluida una niña

EEUU publica imágenes del mayor operativo de incautación petrolera frente a Venezuela: confiscan buque iraní vinculado al financiamiento terrorista

EEUU publica imágenes del mayor operativo de incautación petrolera frente a Venezuela: confiscan buque iraní vinculado al financiamiento terrorista

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter