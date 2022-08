Conocido actor cubano del serial 'Tras la Huella' censurado por expresarse libremente

El actor cubano Ulyk Anello realizó recientemente una publicación en sus redes sociales donde informó que fue censurado por la televisión cubana y que no saldrá más en el programa policiaco de Tras La Huella

“A ver, para todos mis seguidores y para los que les pregunten, no estoy más en Tras la Huella porque me vetaron, sancionaron, lista negra, por conceder una entrevista a un periodista de miami y por poner una flor blanca en el perfil de Facebook e Instagram”, escribió Anello.

“Le agradecería no me toquen más el tema. Gracias, lindo día a todos”, sentenció. Inmediatamente, varias personas que han estado vinculadas con el mundo de la televisión cubana reaccionaron ante lo ocurrido.

“Otra raya más para el Tigre. Nos ha pasado a muchos. Los que "dirigen" y deciden SON COYUNTURALES, pasarán, así de simple, y nadie podrá estar "Tras las Huellas" de ellos, pues no dejarán”, indicó el actor cubano Erdwin Fernández, quien actualmente reside en Miami y fuese víctima

durante su estadía en Cuba de amenazas y censuras por parte de la Seguridad del Estado debido a su posicionamiento político.

Screen Shot 2022-08-03 at 5.51.56 PM.png

“Sigo grabando desde la casa dos programas musicales y carteleras pues no me permiten salir en vivo.

He dicho muchas verdades. Incluso me gustó que me quitaran todo lo político, todavía pongo música y bailo. Tiene mi respeto y admiración. Le abrazo grande”, comentó el periodista Yunior Morales, quien es otra víctima más de la censura del régimen cubano.

“Todo mi aprecio y admiración para ti, a mi hasta llegaron a amenazarme con declararme persona no grata y prohibirme la entrada en el ICRT”, agregó el director artístico y promotor cultural Jorge J. Aloma Morgadanes.

Carlos Martínez | americateve.com

Fuente: