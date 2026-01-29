Tras firmar extensión contractual, José Ramírez afirma que era importante quedarse en Cleveland

El dominicano José Ramírez, antesalista de los Guardianes de Cleveland, sonríe durante una conferencia de prensa el jueves 29 de enero de 2026 (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

La extensión de contrato de siete años y 175 millones de dólares alcanzada por Ramírez con los Guardianes de Cleveland probablemente logre ese primer objetivo.

"Es importante para mí decir que ésta es la organización que me dio una oportunidad", dijo Ramírez el jueves, cuando se anunció oficialmente la extensión. "Hay mucha discusión sobre por qué ocurrió este contrato, pero para mí es importante estar en Cleveland. Aquí es donde está mi familia y donde espero completar mi carrera".

El dominicano de 33 años ha jugado toda su carrera de 13 años en las Grandes Ligas en Cleveland. Tenía contrato hasta la temporada 2028. Le quedaban tres años y 69 millones en el contrato de siete temporadas y 141 millones que firmó en 2022, pero ahora promediará 25 millones durante los próximos siete años.

El contrato es el más grande en la historia de la franquicia. Como ocurre con algunos grandes convenios en las mayores, Ramírez acordó que se le difieran 10 millones cada temporada. Esos pagos están programados para comenzar en 2036.

Ramírez se acercó por primera vez a su agente Rafa Nieves para buscar una extensión a principios del año pasado. Nieves le pidió a Ramírez que esperara un poco, pero Ramírez hizo de esto una prioridad.

"Es raro que con tres años restantes en el contrato, busques reestructurar las cosas, pero estamos hablando de un jugador único en el caso de José Ramírez", dijo el presidente de los Guardianes, Chris Antonetti. "No hay nadie más como él en la historia reciente de nuestra organización. Y cuando José dejó claro cuáles eran sus prioridades, quisimos encontrar una manera de hacer que esto funcionara".

Ramírez comentó que se da cuenta de que está dejando dinero sobre la mesa al firmar una extensión que lo mantendría en un uniforme de Cleveland hasta los 40 años. Pero el deseo de permanecer con los Guardianes era más importante.

El propietario Paul Dolan fue un paso más allá al hablar sobre el impacto de Ramírez en la franquicia y en Cleveland cuando dijo: "puede que haya algunos fanáticos de Bob Feller que puedan argumentar lo contrario, pero creo que José será recordado como el mejor jugador en la historia de nuestra franquicia".

El dueño minoritario de los Guardianes, David Blitzer, quien tiene la opción de comprar el equipo en 2028, también tuvo un papel en las negociaciones.

Ramírez, siete veces elegido al Juego de Estrellas por la Liga Americana, logró la mejor marca en su carrera con 44 bases robadas la temporada pasada y se convirtió en el cuarto jugador en la historia de las mayores con múltiples temporadas de al menos 30 vuelacercas y 40 estafas. Ostentó un promedio de bateo de .283, incluyendo una racha de 21 juegos con hit, la más larga de su carrera, del 6 al 28 de mayo.

Cleveland ha llegado a la postemporada ocho veces desde que Ramírez fue convocado a las mayores en 2013, incluyendo la derrota en siete juegos ante los Cachorros de Chicago en la Serie Mundial de 2016. Los Guardianes han ganado la División Central de la Liga Americana las dos últimas temporadas.

"Siento el mismo orgullo por Cleveland por la República Dominicana", dijo Ramírez. "Soy 50-50, 50% dominicano, 50% Cleveland. Mis hijos nacieron aquí, así que tomo ese orgullo de la ciudad y lo que eso representa para mí".

Ramírez se convirtió en el primer pelotero en la historia de la franquicia en sumar al menos 250 jonrones y 250 bases robadas la temporada pasada y en apenas el segundo bateador ambidiestro, uniéndose al boricua Carlos Beltrán (435 jonrones, 312 bases robadas). Entra en 2026 con 285 jonrones y 287 bases robadas.

Ramírez también es el líder de la franquicia en extrabases con 726 y 27 juegos con múltiples jonrones. Es segundo en jonrones y carreras impulsadas (949).

"Cuando era un pelotero joven, jugó de la manera correcta desde el primer día. Establece el estándar para la organización y para cada jugador que asciende. Es el tipo que lidera con el ejemplo y ha crecido hasta convertirse en una voz fuerte en el vestuario", dijo el gerente general de los Guardianes, Mike Chernoff.

