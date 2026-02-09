Tras coronarse en el Super Bowl, los Seahawks enfrentan desafíos para repetir como campeones

El entrenador en jefe Mike Macdonald (derecha) y el quarterback Sam Darnold de los Seahawks de Seattle alzan el Trofeo Lombardi tras derrotas a los Patriots de Nueva Inglaterra en el Super Bowl, el domingo 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California. (AP Foto/Matt Slocum) AP

Después de vencer 29-13 a los Patriots de Nueva Inglaterra para ganar el segundo Super Bowl del equipo , Seattle ahora tendrán que evitar cae en la complancencia si quieren unirse a otras franquicias de la NFL que han ganado campeonatos consecutivos.

No puedes estar copiando a nadie más. Queremos estar a la vanguardia de las cosas. Sabemos que ahora somos el objetivo número uno", dijo Macdonald.

Antes de que los Chiefs de Kansas City ganaran Super Bowls consecutivos tras las temporadas 2022 y 2023, habían pasado casi dos décadas desde que una franquicia obtuviera campeonatos consecutivos. Los Seahawks no solo tendrán que esforzarse para lograrlo en una competitiva división Oeste de la NFC que cuenta con los 49ers de San Francisco y los Rams de Los Ángeles, ambos equipos de playoffs en 2025.

El cuerpo técnico de Seattle se verá un poco diferente la próxima temporada, ya que el coordinador ofensivo Klint Kubiak confirmó que será el próximo entrenador en jefe de los Raiders de Las Vegas durante una entrevista en el campo el domingo por la noche. Se cree que el próximo coordinador ofensivo de los Seahawks será una contratación interna.

También existe la posibilidad de que la aclamada defensa "Dark Side" de Seattle no sea tan sólida durante la temporada 2026.

Titulares defensivos como el safety Coby Bryant, los cornerbacks Josh Jobe y Riq Woolen y el cazamariscales Boye Mafe serán todos agentes libres sin restricciones esta temporada baja.

Y no se sabe si veteranos como Leonard Williams y DeMarcus Lawrence, ambos mayores de 30 años, serán tan dominantes en la línea defensiva el próximo otoño.

"Lo triste de esto es que después de esta noche, quién sabe dónde estarán otros muchachos", dijo el domingo el defensor Derick Hall. "Esperamos poder mantener esto unido y seguir adelante".

La ofensiva de los Seahawks, clasificada quinta en la NFL en anotaciones en la temporada regular, también podría tener un cambio significativo de jugadores. Kenneth Walker III se enfila a la agencia libre como MVP del Super Bowl.

Walker, quien fue seleccionado por los Seahawks en 2022, dijo que "definitivamente" le gustaría regresar a la franquicia cuando se le preguntó el lunes por la mañana sobre su inminente agencia libre. Sin embargo, si la actuación del domingo fue su última con el uniforme de Seattle, Walker estaba bastante satisfecho con ella.

“Soy el MVP del Super Bowl, así que estoy feliz”, señaló Walker.

Si Walker decide firmar en otro lugar, el presidente de operaciones de fútbol de Seattle, John Schneider, tendrá que determinar si puede contar con Zach Charbonnet como el corredor principal. Charbonnet se lesionó la rodilla en la ronda divisional, pero le dijo a The Associated Press el domingo que espera jugar durante la temporada 2026.

"Oh, sí", dijo Charbonnet. "Volveré. Volveré".

Queda por ver si los Seahawks volverán al Super Bowl, y mucho menos a los playoffs, en 2026. Después de la victoria del domingo, Schneider predicó humildad considerando el desafío de mantener el éxito en la NFL.

Pero, los Seahawks tienen algunas piedras angulares en su lugar para el futuro previsible.

El receptor Jaxon Smith-Njigba, el Jugador Ofensivo del Año de la NFL según la AP, está atado hasta la temporada 2026.

Sam Darnold se afianzó en Seattle y el quarterback es uno de los líderes de los Seahawks.

"Todos estamos apoyando a personas como esa, ¿verdad?" dijo Schneider. "Este tipo, fue la tercera selección en el draft por una razón. La resiliencia, es un tipo resiliente. Y creo que eso ha sido el reflejo de nuestro equipo también".

Los Seahawks establecieron el récord de la franquicia de victorias en la temporada regular (14) y total (17) en esta temporada. Las probabilidades están en contra de los Seahawks para ganar el Super Bowl 61.

Pero, tal sentimiento no se encontraba entre los jugadores de Seattle tras la victoria del domingo que cimentó al equipo como uno de los más grandes en la historia de la franquicia.

"Por supuesto", dijo Hall sobre repetir como campeones. "Ese es el objetivo final".

___

Deportes NFL: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP