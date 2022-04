Tras ceder a 3 estrellas, Atléticos están en reconstrucción

Associated Press

OAKLAND, California (AP) — Los Atléticos de Oakland publicaron una foto de despedida en las redes sociales. Ahí aparecían el as Chris Bassitt y dos poderosos bateadores que comparten el mismo primer nombre: el antesalista Matt Chapman y el primera base Matt Olson.

En la foto no aparecía en cambio Bob Melvin, el manager que se marchó en octubre para tomar las riendas de los Padres de San Diego.

El exjardinero Mark Kotsay fue ascendido de coach de la antesala a reemplazo de Melvin, y enfrentará todo un desafío con un plantel joven.

“Siempre acepto los retos, y pienso que mi mentalidad me lleva a influir en el mayor número posible de gente cada día”, comentó en el comienzo de la pretemporada.

Oakland se perdió los playoffs la temporada anterior, luego de avanzar en tres años seguidos y de conseguir el título de la División Oeste de la Liga Americana durante la campaña de 2020, abreviada por el coronavirus.

Los Atléticos quedaron con una foja de 86-76, nueve juegos detrás de los Astros, que fueron campeones divisionales.

El 8 de abril, Oakland inaugura su campaña con una serie interligas en Filadelfia.

AUSENCIA DE LAUREANO

Oakland comienza la campaña sin el jardinero central Ramón Laureano, quien debe purgar los 27 juegos que le faltan de una suspensión de 80 que se le impuso en agosto, tras dar positivo de una sustancia para mejorar el rendimiento deportivo.

El dominicano, quien arrojó positivo por nandrolona, se sometió a una cirugía abdominal en el otoño y participó en la pretemporada.

Su regreso será bienvenido para los Atléticos. Laureano es conocido por su potente brazo y bateó 14 jonrones el año pasado, además de remolcar 39 carreras, antes del castigo.

RESISTENCIA

Pinder no quiere que nadie sienta lástima por los Atléticos pese a que luzcan debilitados.

“Vamos a comenzar lentos, y Bassitt, Chapman y Olson no habrían querido eso. Así no es como nos prepararon. Ésa no es la cultura que ayudaron a construir acá”, dijo. “Espero que los chicos en este vestuario vean que fueron canjeados acá por una razón. Es por todo el trabajo que han hecho, por el talento y por los peloteros que son ahora... Hay una oportunidad para que muchos chicos, incluido yo, tomemos las riendas y mantengamos esa cultura”.

NOVATOS

El jardinero Christian Pache, el pelotero de cuadro Nick Allen y el antesalista Kevin Smith tienen la oportunidad de integrarse al club de las mayores tras concluir la pretemporada.

Pache, dominicano de 23 años, se incorporó a los Atléticos procedente de Atlanta, mediante el canje que colocó a Olson en los Bravos.

