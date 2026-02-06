americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tras baja de aranceles a varios productos, Argentina aspira a un tratado de libre comercio con EEUU

BUENOS AIRES (AP) — El gobierno de Javier Milei calificó el viernes de “hito histórico” el acuerdo comercial y de inversión firmado la víspera con Estados Unidos que contempla, entre otros puntos, la reducción de aranceles mutuos para más de 1.600 productos y adelantó que es apenas un primer paso hacia un tratado de libre comercio.

El presidente argentino Javier Milei mira hacia arriba durante la reunión anual del Foro Económico Mundial, el jueves 22 de enero de 2026, en Davos, Suiza. (AP Foto/Evan Vucci)
El presidente argentino Javier Milei mira hacia arriba durante la reunión anual del Foro Económico Mundial, el jueves 22 de enero de 2026, en Davos, Suiza. (AP Foto/Evan Vucci) AP

El mandatario ultraliberal “determinó que quería tener una alianza estratégica con Estados Unidos. Muchos creyeron que no iba a ser posible. Hoy somos el primer gobierno de Sudamérica en la historia en lograr un acuerdo comercial de estas características”, destacó el jefe de gabinete de ministros, Manuel Adorni, en rueda de prensa.

“Cerrados somos débiles, integrados somos verdaderamente grandes”, añadió el funcionario.

La Casa Blanca argumentó que la reducción de aranceles mutuos sobre diversas importaciones alimentarias, como la carne de res argentina y los plátanos ecuatorianos, mejoraría la capacidad de las empresas estadounidenses para vender productos industriales y agrícolas en el extranjero y aliviaría los crecientes precios para los consumidores estadounidenses. El anuncio también se efectuó mientras los altos aranceles de Trump atraían el escrutinio de la Corte Suprema.

Uno de los puntos centrales del acuerdo contempla que Estados Unidos cuadruplicará la cantidad actual de carne de res argentina que importa con un arancel reducido, lo cual redundará para el país sudamericano en un aumento de 800 millones de dólares en el intercambio comercial.

También facilitará inversiones de empresas estadounidenses en la explotación de recursos naturales, entre ellos los estratégicos minerales críticos —como litio, cobre, níquel, cobalto y tierras raras— convertidos en objeto de disputa geopolítica con China por su relevancia para la industria electrónica y de defensa.

El acuerdo implica un viraje brusco para la economía argentina, históricamente protegida por altos aranceles en sus industrias más estratégicas, hacia una mayor apertura a tono con la apertura económica y el libre comercio que pregona Milei.

“La firma del acuerdo nos va a llevar a un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Ello ha sido siempre la hipótesis nuestra de máxima”, sostuvo el canciller argentino Pablo Quirno en la misma rueda de prensa. “Este es un paso en esa dirección. No vamos a parar en este acuerdo”.

Los gobiernos principalmente de centroizquierda que antecedieron a Milei fueron completamente refractarios a esta posibilidad, priorizando una mayor apertura comercial con países más afines ideológicamente.

El acuerdo firmado este jueves deberá ser convalidado por el Congreso. El gobierno de Milei adelantó que enviará el proyecto lo antes posible.

China y Mercosur

En medio de la diputa comercial entre Estados Unidos y China, el canciller argentino Quirno aclaró que el acuerdo no contempla un bloqueo de inversiones de China, especialmente en el sector de la minería.

“No implica que China no pueda participar… Este acuerdo le da una previsibilidad mayor a empresas americanas para que puedan acrecentar sus inversiones, pero siempre en competencia”, explicó el funcionario.

Según el gobierno argentino, tampoco viola los estatutos del Mercosur, la alianza aduanera que Argentina integra junto a Brasil, Paraguay y Uruguay, aunque el ingreso masivo de productos estadounidenses podría desequilibrar el comercio con sus vecinos.

“Lo que estamos haciendo en acuerdos bilaterales está permitido dentro de países participantes del Mercosur”, dijo Quirno, aunque aclaró que “Argentina busca decididamente un aumento de flexibilidad" del bloque.

En ese sentido, remarcó que mientras Argentina demoró un año en cerrar el acuerdo con Estados Unidos, al Mercosur le llevó un cuarto de siglo firmar un tratado de intercambio con la Unión Europea.

“No tenemos tiempo que perder, tenemos que consolidar el crecimiento de Argentina hacia el futuro. Tenemos que acelerar lo más posible en camino de reformas”, cerró el canciller.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

OPINION: Díaz-Canel vuelve a confirmar error de Raúl Castro

OPINION: Díaz-Canel vuelve a confirmar error de Raúl Castro

Minorkys Hoyos Ruiz enciende carbón para cocinar la cena el martes 3 de febrero de 2026, durante un apagón programado con el fin de racionar la energía en Santa Cruz del Norte, sede de una de las centrales termoeléctricas más grandes de Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa)

EEUU ayudará a Cuba con 6 millones de dólares mientras Díaz-Canel lo acusa de "bloqueo energético"

Buses La Habana Cuba

Colapsa el transporte en La Habana: crisis de combustible deja a la capital cubana sin ómnibus

Cuba entra en Opción Cero y se abre a diálogo con Estados Unidos

Cuba entra en Opción Cero y se abre a diálogo con Estados Unidos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter