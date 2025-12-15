Tras aplastante triunfo de Kast en Chile se abren interrogantes sobre su agenda de extrema derecha

El ultraderechista José Antonio Kast, del opositor Partido Republicano, saluda después de ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago, Chile, el domingo 14 de diciembre de 2025. (AP Foto/Matías Delacroix) AP

Con un 58,16% de los votos Kast se impuso a la candidata oficialista Jeannette Jara —que obtuvo 41,84%—, pero tendrá que lidiar con un Congreso fragmentado.

“El riesgo que hay es que (Kast) sobre interprete esta ventaja en las urnas”, dijo a The Associated Press el analista político Gilberto Aranda, de la Universidad de Chile. “Estamos hablando de un gobierno con minoría legislativa y él tendrá que dialogar primero con la derecha tradicional, después con el centro y también con la oposición”.

Si bien el Partido Republicano liderado por Kast logró crecer en representación, el oficialismo no alcanzará la mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado del nuevo Parlamento. La negociación, en especial con el Partido de la Gente —que terminó tercero en la primera vuelta y no apoyó a ningún candidato en la segunda— será vital.

En su primer discurso como presidente electo Kast adoptó un tono moderado y abogó por la unidad y el diálogo. “Necesitamos la colaboración y los aportes de cada uno”, aseveró y remarcó que pondrá en marcha los cambios profundos que ha prometido, entre ellos las medidas de mano dura para mitigar la delincuencia.

Para ello ha invocado el modelo de tolerancia cero del presidente salvadoreño Nayib Bukele, la deportación masiva de los más de 330.000 extranjeros indocumentados y la tipificación de la migración irregular como un delito penal. Igualmente dijo que creará centros de detención, instalará muros en la frontera y brindará un mayor poder de acción a las policías.

“Chile necesita orden: orden en las calles, en el Estado, en las prioridades que se han perdido”, sostuvo tras ganar la segunda vuelta.

Sin embargo, Kast ha evitado detallar cómo su eventual gobierno llevará a cabo dichas medidas, en especial las expulsiones de los indocumentados, en su mayoría venezolanos.

Aunque la ley chilena contempla la deportación en caso de infracción a la política migratoria, las relaciones diplomáticas de Chile con Venezuela están actualmente congeladas. A eso se suman las medidas preventivas ante un posible aumento del flujo migratorio adoptadas por algunos países vecinos, como Perú, que ha reforzado y militarizado sus fronteras.

“Kast tiene en sus propuestas la expulsión de migrantes de una forma que no parece viable: no existen los recursos y no existe tampoco la vinculación con los países de origen, en particular con Venezuela, para que esas personas sean recibidas del otro lado de la frontera”, afirmó a AP la politóloga Claudia Heiss, de la Universidad de Chile.

Todo eso, agregó, “requiere una coordinación internacional que no parece que un gobierno de Kast estaría en condiciones de construir”.

¿Derechos humanos en duda?

Con visiones similares a la formación española VOX y una manifiesta admiración por líderes como el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y los mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump, y de Argentina, Javier Milei, otro de los interrogantes recae en la eventual política de Kast en materia de derechos humanos.

Sectores civiles han denunciado que podría resultar en la réplica de medidas controvertidas vistas en otros lugares, como las detenciones arbitrarias o violaciones de derechos humanos denunciadas en El Salvador o Estados Unidos en nombre de la seguridad.

Pero en las últimas semanas también han surgido preguntas respecto de los militares encarcelados por violaciones cometidas durante la dictadura de 1973 a 1990.

Kast ha tenido una postura complaciente con el régimen de Pinochet, que dejó más de 40.000 víctimas entre asesinados, encarcelados, desaparecidos y torturados.

El domingo algunos simpatizantes aguardaban su discurso de victoria con fotos de Pinochet, lo que se repitió el lunes en algunos parques de la capital donde decenas de seguidores seguían celebrando con banderas e imágenes del general y otras figuras de la dictadura.

En el último debate antes del balotaje Kast indicó que no descarta apoyar un proyecto que tramita en el Congreso y propone reducir las penas de presos con enfermedades terminales o mayores de 80 años —lo que incluiría a gran parte de los encarcelados por violaciones a los derechos humanos en el régimen militar—.

Opuesto al aborto, al matrimonio igualitario y a la reducción de la jornada laboral, Kast tampoco ha precisado sus prioridades en cuanto a la agenda social, aunque aseguró que no quitará “ningún derecho adquirido”.

El futuro de la economía

En el plano económico el ultraderechista se ha mostrado un entusiasta del modelo ultraliberal de Milei, que incluye un fuerte ajuste fiscal y la desregulación de la economía.

Kast propone una política de choque con la cual prevé recortar unos 6.000 millones de dólares en los primeros 18 meses de gobierno, aunque no ha detallado la hoja de ruta para hacerlo. "Vamos a tener un año duro, muy duro, porque las finanzas no están bien”, alertó en sus primeras palabras a la nación.

Chile cerrará 2025 con un tímido crecimiento de alrededor de 2,5%, según las proyecciones del Banco Mundial, mientras el desempleo figura como una de las tres mayores preocupaciones de los chilenos, al lado de la violencia y el control de la inmigración, según un estudio de la multinacional Ipsos.

A eso se suma la persistente desigualdad que azota a Chile, históricamente caracterizado por una gran concentración de riqueza que evidencia una “brecha estructural significativa”, según la ONU.

El contrapunto

Pese al ciclo favorable a la derecha que se dibuja en la región, Kast también tendrá el contrapunto de pesos pesados regionales actualmente gobernados por la centroizquierda, como el Brasil de Luiz Inácio Lula da Silva o el México de Claudia Sheinbaum.

Lula envió a través de X un mensaje de felicitación a Kast y aseguró que seguirá trabajando para fortalecer las “excelentes relaciones bilaterales” entre Brasil y Chile, así como para afianzar la “integración regional y el mantenimiento de Sudamérica como una zona de paz”.

La presidenta mexicana, por su parte, aseguró que “evidentemente" espera “más gobiernos cercanos al pueblo”, pero alabó la "votación democrática” llevada a cabo en Chile.

“Creo que es un momento de reflexión para los movimientos progresistas en América Latina de por qué se dan estas circunstancias”, dijo el lunes en una rueda de prensa al ser consultada sobre la victoria de Kast.

