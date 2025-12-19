americateve

Transmisión sobre inversiones aparece en sitio web de la Casa Blanca

WASHINGTON (AP) — La transmisión en vivo de un creador de contenido de YouTube hablando sobre inversiones apareció misteriosamente en un sitio web de la Casa Blanca, generando preguntas sobre si el sitio fue hackeado.

La Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)
La Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

La transmisión en vivo apareció durante al menos ocho minutos el jueves por la noche en whitehouse.gov/live, donde la Casa Blanca usualmente transmite en vivo al presidente hablando.

No está claro si el sitio web fue vulnerado o si el video fue vinculado accidentalmente por alguien en el gobierno. La Casa Blanca dijo en un comunicado que estaba "al tanto y investigando lo que sucedió".

El video mostró parte de una transmisión en vivo de más de dos horas de Matt Farley, quien publica como @RealMattMoney, mientras respondía preguntas financieras.

Farley indicó en un correo electrónico a The Associated Press el viernes que no tenía idea de lo que había sucedido.

"Si hubiera sabido que mi transmisión se iba a hacer tan pública, me habría vestido un poco mejor y habría tenido algunos temas más concretos. ¡Y probablemente no habría sido sobre finanzas personales!", escribió Farley.

La administración y la campaña del presidente Donald Trump han tenido una serie de brechas y problemas de seguridad digital durante el último año.

En mayo, funcionarios del gobierno comenzaron a investigar después de que funcionarios electos, ejecutivos de negocios y otras figuras prominentes recibieran mensajes de texto y llamadas telefónicas de alguien que se hacía pasar por Susie Wiles, la jefa de personal del presidente republicano.

El año pasado, Irán hackeó la campaña de Trump. Documentos internos sensibles fueron robados y distribuidos, incluido un dossier sobre el vicepresidente JD Vance, creado antes de que fuera seleccionado como compañero de fórmula de Trump.

___________________________________

El corresponsal Bill Barrow contribuyó desde Atlanta.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

