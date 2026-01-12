americateve

Tranquilo y masivo regreso a clases en Venezuela después de ataque de EEUU y captura de Maduro

CARACAS (AP) — Más de una semana después del ataque estadounidense y la captura del presidente Nicolás Maduro miles de escuelas en Venezuela reabrieron el lunes sus puertas para recibir a los estudiantes luego de los festejos de Navidad y Año Nuevo.

Los niños regresan a la escuela después de las vacaciones en Caracas, Venezuela, el lunes 12 de enero de 2026. (AP Foto/Matías Delacroix)
“Veo que todo está tranquilo y espero que siga así. Como madre me preocupo, pero espero que ellos tengan sus clases normalmente”, dijo María Nieto, de 31 años, luego de dejar a su hija de 8 años en una escuela del centro de Caracas.

En Venezuela abundan los problemas en los centros educativos a los que se suman los derivados de la operación militar estadounidense del 3 de enero, cuando Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados en Caracas. Posteriormente, fueron trasladados a territorio estadounidense, donde comparecieron ante un tribunal de Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo. La vicepresidenta Delcy Rodríguez fue juramentada como presidente encargada en reemplazo de Maduro ante la Asamblea Nacional.

Al respecto, la Federación Venezolana de Maestros (FVM) manifestó en un comunicado que, atendiendo el cronograma del Ministerio de Educación, las escuelas abrieron en “un contexto complejo”.

“La vigencia del Decreto de Estado de Conmoción Exterior, aunado a la presencia de cuerpos de seguridad y militar” en las calles, las limitaciones de transporte público y “los riesgos de seguridad ciudadana, son elementos condicionantes para el desarrollo de la actividad escolar", indicó la Federación.

El decreto faculta al gobernante a implementar medidas extraordinarias en materia social, económica y política para proteger la soberanía, la integridad territorial y garantizar el funcionamiento de las instituciones y empresas estratégicas.

También ordena a los cuerpos de seguridad “emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque”.

Desde su entrada en vigor en las calles se ve un mayor control de las fuerzas de seguridad, que con frecuencia paran a los ciudadanos para verificar su identidad y revisar sus pertenencias.

Activistas han alertado que los cuerpos de seguridad deben asegurarse que su tarea “no implique violaciones de derechos humanos”.

Según la Constitución, el decreto de Estado de Conmoción Exterior se prolongará por hasta 90 días, siendo prorrogable otros 90. La aprobación de la prórroga corresponde a la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista.

“En este escenario es necesario reafirmar que los derechos" de los estudiantes “no se suspenden en estados de excepción”, indicó la FVM en el escrito, destacando la obligación del Estado de "garantizar la protección integral y la prioridad absoluta de la niñez, especialmente en situaciones de crisis”.

La afluencia de estudiantes en el primer día de clases fue notablemente alta.

En los centros educativos venezolanos también se reflejan las dificultades económicas y sociales.

Los docentes no se sienten protegidos debido a que las condiciones no son las mejores por el deterioro de la infraestructura de la mayoría de las escuelas públicas, la escasez de servicios esenciales como el agua y la deserción de un número grande de maestros que, por los bajos salarios, se han visto obligados a dedicarse a otras labores para incrementar sus ingresos.

“Las dificultades económicas y sociales inciden en la asistencia, el rendimiento y la motivación de los alumnos, así como en la capacidad de los docentes para cumplir con su labor”, resaltó el comunicado de Federación que indicó que 40% de los 370.000 maestros activos han abandonado las escuelas desde 2017.

Según estadísticas oficiales, en Venezuela hay más 8,8 millones estudiantes de primaria y secundaria.

FUENTE: AP

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

