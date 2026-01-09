Trail Blazers vencen a Rockets 111-105 y extienden racha de triunfos a 5

Compartir en:









Deni Avdija, alero de los Trail Blazers de Portland, festeja en el encuentro ante los Rockets de Houston, el viernes 9 de enero de 2026 (AP Foto/Howard Lao) AP

Shaedon Sharpe y Deni Avdija añadieron 20 puntos cada uno a la causa de Portland.

Kevin Durant totalizó 30 puntos y 12 rebotes por los Rockets. Rebasó a Wilt Chamberlain para ocupar el séptimo lugar en la lista histórica de anotadores de la NBA cuando encestó un triple en el tercer cuarto.

Durant necesitaba 15 puntos al entrar al duelo para superar a Chamberlain, quien anotó 31.419. El tiro de Durant con 7:57 restantes en el tercer cuarto le dio un total de 31.422.

Avdija encestó un triple para acercar a los Blazers a 99-98 con 3:54 minutos por jugar. Hizo cuatro tiros libres consecutivos para darle a Portland una ventaja de 102-99 con 2:43 restantes.

Amen Thompson, quien facturó 24 puntos y nueve rebotes, logró una volcada para poner el marcador 102-101.

Portland amplió la ventaja a 107-103 con una clavada de Sidy Cissoko y mantuvo a Houston a raya el resto del camino.

FUENTE: AP