americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Trail Blazers vencen a Rockets 111-105 y extienden racha de triunfos a 5

PORTLAND, Oregon, EE.UU. (AP) — Toumani Camara anotó 25 puntos y los Trail Blazers de Portland ampliaron a cinco su número de victorias consecutivas, al derrotar el viernes 111-105 a los Rockets de Houston.

Deni Avdija, alero de los Trail Blazers de Portland, festeja en el encuentro ante los Rockets de Houston, el viernes 9 de enero de 2026 (AP Foto/Howard Lao)
Deni Avdija, alero de los Trail Blazers de Portland, festeja en el encuentro ante los Rockets de Houston, el viernes 9 de enero de 2026 (AP Foto/Howard Lao) AP

Shaedon Sharpe y Deni Avdija añadieron 20 puntos cada uno a la causa de Portland.

Kevin Durant totalizó 30 puntos y 12 rebotes por los Rockets. Rebasó a Wilt Chamberlain para ocupar el séptimo lugar en la lista histórica de anotadores de la NBA cuando encestó un triple en el tercer cuarto.

Durant necesitaba 15 puntos al entrar al duelo para superar a Chamberlain, quien anotó 31.419. El tiro de Durant con 7:57 restantes en el tercer cuarto le dio un total de 31.422.

Avdija encestó un triple para acercar a los Blazers a 99-98 con 3:54 minutos por jugar. Hizo cuatro tiros libres consecutivos para darle a Portland una ventaja de 102-99 con 2:43 restantes.

Amen Thompson, quien facturó 24 puntos y nueve rebotes, logró una volcada para poner el marcador 102-101.

Portland amplió la ventaja a 107-103 con una clavada de Sidy Cissoko y mantuvo a Houston a raya el resto del camino.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una conferencia de prensa el jueves 8 de enero de 2026 en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Jueza de EEUU prevé bloquear intento de cerrar programa de reunificación familiar

Esta imagen, tomada de un video proporcionado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, muestra al buque Munro de la Guardia Costera de Estados Unidos siguiendo al MV Bella 1 en el océano Atlántico el miércoles 7 de enero de 2026. (Departamento de Defensa a través de AP)

Fuerzas de EEUU interceptan otro petrolero sancionado en el mar Caribe, afirma Ejército

Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Destacados del día

Colapso o cambio: Marco Rubio lanza una advertencia directa al régimen cubano

"Colapso o cambio": Marco Rubio lanza una advertencia directa al régimen cubano

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

Trump afirma que Cuba cuelga de un hilo y sugiere que el régimen está cerca de caer

Trump afirma que Cuba "cuelga de un hilo" y sugiere que el régimen está "cerca" de caer

La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla durante una conferencia de prensa el jueves 8 de enero de 2026 en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Jueza de EEUU prevé bloquear intento de cerrar programa de reunificación familiar

Activista de Extrema Izquierda abatida en Minneapolis pertenecía a grupo anti ICE que interfería en operativos federales

Activista de Extrema Izquierda abatida en Minneapolis pertenecía a grupo anti ICE que interfería en operativos federales

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter