americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Trabajadores del Louvre votan para prorrogar su huelga mientras aumentan el control de la seguridad

PARÍS (AP) — Los empleados del Museo del Louvre votaron el miércoles a favor de prorrogar una huelga que ha interrumpido la actividad del museo más visitado del mundo.

Trabajadores despliegan una pancarta con la frase (en francés) Louvre en huelga, en el exterior del museo del Louvre tras votar a favor de continuar con la protesta en favor de la mejora de las condiciones laborales, entre otras quejas, el 15 de diciembre de 2025, en París. (AP Foto/Michel Euler)
Trabajadores despliegan una pancarta con la frase (en francés) "Louvre en huelga", en el exterior del museo del Louvre tras votar a favor de continuar con la protesta en favor de la mejora de las condiciones laborales, entre otras quejas, el 15 de diciembre de 2025, en París. (AP Foto/Michel Euler) AP

Los trabajadores sindicados protestaban por la falta crónica de personal, el deterioro del edificio y las recientes decisiones de la dirección, una situación agravada por el robo, a plena luz del día, de joyas de la corona en octubre.

La decisión se tomó durante una asamblea general celebrada por la mañana, después de que, a principios de semana, los trabajadores votaron por unanimidad ir a la huelga. El museo cerró el martes porque es su día habitual de descanso semanal.

No estaba claro si la huelga obligaría al cierre total del recinto el miércoles. Los visitantes con boletos hacían fila en el exterior por la mañana, mientras la dirección evaluaba si había suficientes trabajadores disponibles para abrir las galerías de manera segura.

Los sindicatos dicen que la frustración ha aumentado debido a la escasez de personal, la infraestructura envejecida y un aumento planificado en los precios de las entradas para los visitantes no europeos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 15 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump demanda a la BBC por $10.000 millones por edición de su discurso del 6 de enero

Destacados del día

Chocolate MC rechaza acuerdo de 12 años y se arriesga a una condena mucho peor en Miami

Chocolate MC rechaza acuerdo de 12 años y se arriesga a una condena mucho peor en Miami

PCC ADMITE EL COLAPSO ECONÓMICO TOTAL DE CUBA: PIB cae 4% y la inflación se dispara sin control

PCC ADMITE EL COLAPSO ECONÓMICO TOTAL DE CUBA: PIB cae 4% y la inflación se dispara sin control

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Los daños materiales son considerables: investigan accidente de ómnibus que chocó contra una casa en La Habana

"Los daños materiales son considerables": investigan accidente de ómnibus que chocó contra una casa en La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter