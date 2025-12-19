americateve

Trabajador de la ONU es hallado muerto días después de ser detenido en Sudán del Sur

NAIROBI, Kenia (AP) — Un trabajador de las Naciones Unidas fue encontrado muerto en Sudán del Sur días después de haber sido detenido por personal de seguridad, informó el organismo mundial en un comunicado.

El teniente del ejército Lino Mariak Chol y otros dos soldados fueron arrestados tras admitir el asesinato y revelar el paradero del cuerpo, declaró Saninto Udol, portavoz de la policía. El cuerpo fue encontrado en una zona residencial el jueves.

Bol Roch Mayol, un ciudadano sursudanés, fue sacado de un vehículo de la ONU por cinco soldados sursudaneses el lunes después de una patrulla de rutina a un campamento de desplazados en las afueras de la ciudad norteña de Wau. El vehículo de Mayol se había detenido al costado de una carretera tras sufrir un pinchazo, indicó Udol.

"Estamos devastados por la pérdida de nuestro colega", apuntó Anita Kiki Gbeho, jefa de la misión de la ONU en Sudán del Sur, en un comunicado el viernes.

Mayol era un asistente de idiomas que había trabajado con la misión de la ONU en Sudán del Sur, o UNMISS, desde su inicio en 2011.

La portavoz de UNMISS, Priyanka Chowdhury, señaló que las autoridades y la misión de la ONU están tratando de establecer la forma exacta de la muerte.

Chowdhury afirmó que UNMISS no tiene indicios de que el asesinato haya sido ordenado u orquestado.

Tras su arresto el lunes, la ONU contactó a los comandantes del ejército sobre el paradero de Mayol y los funcionarios de la ONU fueron invitados a recorrer las instalaciones de detención del ejército en Wau.

Gbeho calificó el asesinato de "inaceptable" y pidió una investigación inmediata y exhaustiva para garantizar que los responsables rindan cuentas.

El ejército sursudanés no respondió a una solicitud de comentarios.

No se ha establecido un motivo.

Sudán del Sur es uno de los países más peligrosos del mundo para los trabajadores humanitarios y los ataques y secuestros aumentaron en 2025. En la primera mitad del año, 25 trabajadores humanitarios o contratistas fueron asesinados o heridos, en comparación con 15 en el mismo período del año anterior. La gran mayoría de los trabajadores humanitarios que son víctimas de la violencia eran sursudaneses, informó la ONU.

Estados Unidos advirtió a principios de este mes que podría recortar la ayuda extranjera a Sudán del Sur, acusando al gobierno de imponer tarifas exorbitantes a los grupos de ayuda y obstruir las operaciones.

UNMISS está reduciendo su tamaño tras un recorte presupuestario del 15%. La reducción se produce en medio de un fuerte resurgimiento de los combates que dejó más de 1.000 civiles muertos, algunos en bombardeos indiscriminados o ejecuciones extrajudiciales por parte del personal de seguridad, informó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

