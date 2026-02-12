Trabajador de guardería sentenciado a cárcel en Gran Bretaña por abuso sexual

Vincent Chan había admitido 56 cargos, primero en una escuela primaria y luego en una guardería, durante un periodo de 15 años. Entre sus admisiones figuraban agresión sexual con penetración, agresión sexual mediante tocamientos y la elaboración de imágenes indecentes.

En la audiencia de sentencia en el tribunal de Wood Green, el juez John Dodd citó a Chan por un catálogo de abusos “absolutamente malvado, perverso y depravado”. Tras su condena de prisión, Chan también tendrá que pasar ocho años adicionales bajo libertad condicional, lo que significa que volverá a la cárcel si reincide.

La policía determinó que Chan había grabado videos por debajo de la falda de niñas en clase cuando trabajó como personal de soporte informático y asistente de enseñanza en la St. Mary’s Church of England School, en Finchley, al norte de Londres, durante 10 años antes de incorporarse a la guardería Bright Horizons en 2017.

El juez indicó que los primeros delitos de Chan se habían limitado en gran medida a “mirar, observar y grabar”, pero que eso se agravó en 2017 cuando se incorporó a la guardería Bright Horizons.

“Usted se convirtió en un depredador sexual y en alguien que claramente perdió todo sentido de brújula moral”, declaró el juez.

La Policía Metropolitana de Londres encontró que las víctimas iban desde niños de 2 años hasta una jubilada de unos 70 años, y que los delitos abarcaron de 2008 a 2024.

Cientos de familias que enviaron a sus hijos a la guardería y a la escuela donde trabajó Chan han recibido cartas en las que se detallan sus delitos.

Los padres de algunas de las víctimas, que se sentaron en el tribunal para escuchar la sentencia, ahora están emprendiendo acciones legales contra Bright Horizons y han pedido que la propia guardería sea procesada por no proteger a sus hijos.

El jefe detective Lewis Basford leyó un comunicado de un grupo de padres y señaló que no pueden volver a mirar con cariño las fotos de sus hijos mientras crecían.

“Lo que debería haber sido una etapa de seguridad e inocencia ahora se ha convertido en una fuente de angustia duradera”, indicó Basford.

La guardería denunció por primera vez a Chan ante la policía en mayo de 2024, por preocupaciones de que estuviera filmando a los niños a su cargo.

Bright Horizons, que opera guarderías en Londres y sus alrededores, indicó que ahora está “aumentando la concienciación sobre las formas en que el personal puede escalar las preocupaciones para que lo haga con rapidez y de manera confidencial”.

Chan fue detenido por primera vez bajo sospecha de negligencia infantil, pero los registros de sus dispositivos electrónicos llevaron a los agentes a los delitos sexuales. En sus dispositivos se encontraron alrededor de un millón de imágenes.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP