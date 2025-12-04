Toyota refuerza vínculos en la F1 al patrocinar al equipo Haas en 2026

ARCHIVO - Foto del 13 de enero del 2023, el presidente ejecutivo de Toyota Akio Toyoda en el Tokyo Auto Salon, un evento de autoshow en Chiba, Japón. (AP Foto/Eugene Hoshiko, Archivo) AP

Este es el segundo compromiso de alto perfil con la F1 por parte de un importante fabricante de automóviles para 2026. El equipo Cadillac debutará el año próximo con el respaldo de General Motors.

El nombre oficial de Haas en 2026 será TGR Haas F1 Team. TGR significa Toyota Gazoo Racing, la división de carreras de Toyota Motor Corporation.

Asumir el patrocinio principal significa que Toyota está más involucrada en la F1 que en cualquier momento desde que el equipo se retiró después de la temporada 2009. Desde entonces, sus esfuerzos en carreras de circuito se centraron principalmente en las 24 Horas de Le Mans, de 2018 a 2022.

Haas y Toyota firmaron una asociación técnica hace un año para investigación, ingeniería y desarrollo de pilotos, y el monoplaza de Haas ha llevado algo de la marca Toyota desde entonces. Pilotos japoneses vinculados a Toyota han participado en pruebas utilizando autos antiguos de Haas.

Haas continuará usando motores Ferrari el próximo año bajo un acuerdo que se extiende hasta 2028, como lo ha hecho cada año que ha competido en la F1. Haas ha trabajado estrechamente con Ferrari durante mucho tiempo y dijo el año pasado que Ferrari fue consultado sobre el establecimiento de la sociedad con Toyota.

Toyota tuvo su propio equipo en la F1 de 2002 a 2009, pero no ganó ninguna carrera a pesar de la gran inversión. Finalmente se retiró de la serie cuando la empresa matriz estaba bajo presión financiera.

"Es naturalmente un privilegio profundizar nuestra relación con TGR a través de este nuevo acuerdo de patrocinio principal", dijo Ayao Komatsu, director del equipo Haas, en un comunicado del equipo y agregó que la asociación técnica existente ya “nos ha beneficiado enormemente”.

“A lo largo de nuestros desafíos en la temporada 2025, vi a jóvenes pilotos e ingenieros de TGR comenzar a creer en su propio potencial y fijar sus miras en sueños aún mayores”, indicó Akio Toyoda, presidente de Toyota Motor Corporation. “Ver esta transformación me conmovió profundamente. Y hoy puedo decir esto con confianza: Toyota ha comenzado a moverse. Realmente moverse”.

Toyota ha dicho anteriormente que tuvo dudas sobre retirar al equipo de la F1. Comentó que parte de su arrepentimiento fue no dar a los jóvenes pilotos una mejor oportunidad de competir en la F1.

No especificaron la duración del acuerdo de patrocinio y el comunicado mencionó solo 2026.

Haas ha estado en la F1 desde 2016 y está en el octavo lugar en la clasificación de constructores esta temporada, que incluyó el cuarto lugar de Oliver Bearman en México. Ese fue el mejor resultado de Haas desde 2018, aunque no logró alcanzar el primer podio del equipo.

La carrera final de 2025 se disputa el domingo en Abu Dhabi y tres pilotos están en contienda por el campeonato mundial.

Lando Norris de McLaren lidera por 12 puntos sobre Max Verstappen de Red Bull. Oscar Piastri de McLaren está 16 puntos detrás. Norris y Piastri intentan conseguir sus primeros títulos de temporada, mientras que Verstappen busca su quinto consecutivo.

El escritor de deportes de AP James Ellingworth en Düsseldorf, Alemania, contribuyó con este despacho.

FUENTE: AP