Towns anota 28 puntos y captura 11 rebotes; Knicks vencen 105-99 a Bulls

Associated Press (AP) — Karl-Anthony Towns anotó 28 puntos y capturó 11 rebotes para su 39.º doble-doble, el mejor de la NBA, y los Knicks de Nueva York resistieron la noche del domingo por 105-99 ante unos Bulls de Chicago para imponerse y lograr su segunda victoria consecutiva.

El dominicano Karl-Anthony Towns (32) y Jeremy Sochan (20) de los Knicks de Nueva York luchan por un rebote contra Patrick Williams (44) y Josh Giddy (3) de los Bulls de Chicago durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA el domingo 22 de febrero de 2026, en Chicago. (Foto AP/Paul Beaty)
El dominicano Karl-Anthony Towns (32) y Jeremy Sochan (20) de los Knicks de Nueva York luchan por un rebote contra Patrick Williams (44) y Josh Giddy (3) de los Bulls de Chicago durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA el domingo 22 de febrero de 2026, en Chicago. (Foto AP/Paul Beaty)

Towns encestó seis puntos seguidos —con un triple, una bandeja y un tiro libre— después de que Chicago tomara ventaja 95-94 con 3:52 por jugar en el tiempo reglamentario gracias a un triple de Matas Buzelis. Mikal Bridges convirtió otro triple con 27 segundos restantes, y Jalen Brunson sentenció el partido con dos tiros libres.

Brunson sumó 19 puntos y nueve asistencias para ayudar a Nueva York a propinarles a los Bulls su novena derrota consecutiva, su peor racha desde una seguidilla de 10 caídas en enero de 2019.

Landry Shamet aportó 16 puntos para los Knicks, que a menudo tienen problemas de puntería y lanzaron para 44,7% de campo, después de remontar un déficit de 18 puntos en el cuarto periodo para vencer a Houston 108-106 en Nueva York el sábado.

Buzelis terminó con 15 puntos para Chicago. Jalen Smith tuvo 12 antes de salir en el tercer cuarto por rigidez en la pantorrilla derecha, e Isaac Okoro anotó 12. Guerschon Yabusele registró 11 puntos y 13 rebotes.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

