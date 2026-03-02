americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tottenham veta a 3 aficionados por saludos nazis en Alemania en la Champions

LONDRES (AP) — Tottenham vetó el lunes la entrada a tres aficionados por hacer saludos nazis en un partido de la Liga de Campeones en Alemania en enero.

El trofeo de la Liga de Campeones de la UEFA es mostrado previo al sorteo de la fase de eliminación directa, el viernes 27 de febrero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)
El trofeo de la Liga de Campeones de la UEFA es mostrado previo al sorteo de la fase de eliminación directa, el viernes 27 de febrero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP) AP

La medida del club inglés se produjo después de que la UEFA multara a Tottenham con 30.000 euros (35.000 dólares) por un cargo de “comportamiento racista y/o discriminatorio” debido a los gestos durante la victoria 2-0 ante Eintracht Frankfurt el mes pasado.

“Podemos confirmar que las tres personas que fueron sorprendidas haciendo saludos nazis hacia aficionados de Eintracht Frankfurt han sido identificadas y han recibido prohibiciones de entrada indefinidas”, dijo Tottenham. "El comportamiento repugnante de una minoría de supuestos aficionados esa noche no refleja en absoluto los valores de nuestro club ni los de sus seguidores”.

Los Spurs también recibieron una multa de 2.250 euros (2.600 dólares) por el lanzamiento de objetos por parte de aficionados.

La UEFA aplazó una sanción de un partido que impedía al vigente campeón de la Liga Europa vender entradas a sus aficionados para un encuentro como visitante en competiciones europeas, durante un periodo de prueba de un año.

Tottenham jugará a continuación como visitante ante el Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones el 10 de marzo.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

Destacados del día

Fuego amigo en el Golfo: Kuwait derriba por error tres F-15E de EEUU en plena ofensiva contra Irán

Fuego amigo en el Golfo: Kuwait derriba por error tres F-15E de EEUU en plena ofensiva contra Irán

Mueren esposa y nieta de 14 meses del líder supremo Alí Jameneí tras bombardeos de Israel y EE.UU.

Mueren esposa y nieta de 14 meses del líder supremo Alí Jameneí tras bombardeos de Israel y EE.UU.

Trump YA pone LA MIRA EN CUBA como próximo objetivo tras Irán y Venezuela

Trump YA pone LA MIRA EN CUBA como "próximo objetivo" tras Irán y Venezuela

Trump confirma que EE.UU. hundió nueve barcos iraníes y destruyó su cuartel naval en el Golfo

Trump confirma que EE.UU. hundió nueve barcos iraníes y destruyó su cuartel naval en el Golfo

Tres muertos y 18 heridos en tiroteo en Texas que el FBI investiga como posible acto terrorista

Tres muertos y 18 heridos en tiroteo en Texas que el FBI investiga como posible acto terrorista

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter