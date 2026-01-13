Tottenham : Rodrigo Bentancur se opera del muslo, preocupación para Uruguay antes del Mundial

Tottenham informó el martes que Bentancur sufrió la lesión en la derrota 3-2 ante Bournemouth en la Liga Premier la semana pasada.
LONDRES (AP) — El centrocampista de Tottenham Rodrigo Bentancur se sometió a una cirugía en el isquiotibial, lo que podría ser una preocupación para Uruguay a cinco meses del Mundial.
Tottenham informó el martes que Bentancur sufrió la lesión en la derrota 3-2 ante Bournemouth en la Liga Premier la semana pasada.
El club inglés no dio un plazo para el posible regreso de Bentancur, limitándose a mencionar que "ahora comenzará su rehabilitación con nuestro personal médico".
El Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, comienza el 11 de junio. Uruguay quedó en un grupo con España, Cabo Verde y Arabia Saudí.
Tottenham ya acusaba las bajas de los volantes James Maddison y Dejan Kulusevski debido a sus lesiones a largo plazo. No se espera que el extremo Mohammed Kudus regrese hasta después del parón internacional de marzo debido a un problema muscular.
La prensa británica ha informado que los Spurs tendrían en la mira el fichaje de Conor Gallagher, volante del Atlético de Madrid.
