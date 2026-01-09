americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tottenham: Cristian Romero recibe suspensión de un partido

LONDRES (AP) — El defensor argentino de Tottenham, Cristian Romero, fue suspendido por un partido y multado con 50.000 libras (67.000 dólares) por su expulsión contra Liverpool el mes pasado.

Cristian Romero (en primer plano) de Tottenham durante el partido contra Nottingham Forest, el domingo 14 de diciembre de 2025. (Martin Rickett/PA vía AP)
Cristian Romero (en primer plano) de Tottenham durante el partido contra Nottingham Forest, el domingo 14 de diciembre de 2025. (Martin Rickett/PA vía AP) AP

Romero admitió un cargo de "no abandonar el campo de juego de manera inmediata y/o comportarse de manera confrontacional y/o agresiva hacia el árbitro" cuando fue expulsado al final de la derrota de los Spurs por 2-1 el 20 de diciembre.

El “Cuti” Romero pateó a Ibrahima Konate de Liverpool, ganándose una segunda tarjeta amarilla en el partido.

La sanción llega en una semana en la que Romero protagonizó más titulares después de publicar un largo mensaje en Instagram en el que se disculpó con los aficionados por los resultados de Tottenham y criticó duramente a personas no especificadas en el club.

“En momentos como este, deberían ser otras personas las que salgan a hablar, pero no lo hacen, como ha estado sucediendo durante varios años”, escribió. “Solo aparecen cuando las cosas van bien. Nos quedaremos aquí, trabajando, manteniéndonos unidos y dando todo para cambiar las cosas. Especialmente en momentos como este, mantenernos en silencio, trabajar más duro y avanzar todos juntos, es parte del fútbol”.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

México se sitúa como proveedor clave de petróleo a Cuba aunque Sheinbaum asegura que no se envía más

Un aviso en un restaurante que busca personal en San Francisco el 18 de abril del 2023. (AP foto/Jeff Chiu)

Ofertas de empleo en EEUU caen al segundo nivel más bajo en cinco años

Activistas confrontan a un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el barrio mayoritariamente somalí de Cedar-Riverside, en Minneapolis, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/Mark Vancleave)

DHS despliega 2.000 agentes en Minneapolis para la "mayor operación migratoria jamás vista"

El presidente Donald Trump baila después de hablar en una reunión de legisladores republicanos en Washington el 6 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump rechaza críticas de demócratas sobre captura de Maduro

Destacados del día

Trump afirma que Cuba cuelga de un hilo y sugiere que el régimen está cerca de caer

Trump afirma que Cuba "cuelga de un hilo" y sugiere que el régimen está "cerca" de caer

Activista de Extrema Izquierda abatida en Minneapolis pertenecía a grupo anti ICE que interfería en operativos federales

Activista de Extrema Izquierda abatida en Minneapolis pertenecía a grupo anti ICE que interfería en operativos federales

ARCHIVO - El presidente Donald Trump baila mientras abandona el escenario tras dirigirse a los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes durante su retiro político anual, el martes 6 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci, Archivo)

México quiere hablar con Rubio o Trump tras comentarios de EEUU de atacar a los cárteles por tierra

Esta imagen, tomada de un video proporcionado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, muestra al buque Munro de la Guardia Costera de Estados Unidos siguiendo al MV Bella 1 en el océano Atlántico el miércoles 7 de enero de 2026. (Departamento de Defensa a través de AP)

Fuerzas de EEUU interceptan otro petrolero sancionado en el mar Caribe, afirma Ejército

Jorge Rodríguez anuncia liberación de presos políticos tras la caída de Maduro

Jorge Rodríguez anuncia liberación de presos políticos tras la caída de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter