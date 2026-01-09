Tottenham: Cristian Romero recibe suspensión de un partido

Compartir en:









Cristian Romero (en primer plano) de Tottenham durante el partido contra Nottingham Forest, el domingo 14 de diciembre de 2025. (Martin Rickett/PA vía AP) AP

Romero admitió un cargo de "no abandonar el campo de juego de manera inmediata y/o comportarse de manera confrontacional y/o agresiva hacia el árbitro" cuando fue expulsado al final de la derrota de los Spurs por 2-1 el 20 de diciembre.

El “Cuti” Romero pateó a Ibrahima Konate de Liverpool, ganándose una segunda tarjeta amarilla en el partido.

La sanción llega en una semana en la que Romero protagonizó más titulares después de publicar un largo mensaje en Instagram en el que se disculpó con los aficionados por los resultados de Tottenham y criticó duramente a personas no especificadas en el club.

“En momentos como este, deberían ser otras personas las que salgan a hablar, pero no lo hacen, como ha estado sucediendo durante varios años”, escribió. “Solo aparecen cuando las cosas van bien. Nos quedaremos aquí, trabajando, manteniéndonos unidos y dando todo para cambiar las cosas. Especialmente en momentos como este, mantenernos en silencio, trabajar más duro y avanzar todos juntos, es parte del fútbol”.

FUENTE: AP