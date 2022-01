Grupo de cubanos se manifestaron en la Torre de la Libertad en favor de los presos políticos de la isla

No es la primera vez de LuisMa, pero no queremos que sea la última”, comentó el rapero. “Estamos aquí más que todo haciendo oraciones, poniendo una velita, no solo por Luis, por Maykel, por todos los presos y por todos esos niños que están plantados”.

Por su aparte Anamely Ramos señaló que uno de los motivos de la vigilia fue el de causar incidencia y visibilizar la situación de los presos políticos, y de los que están en huelga como es el caso de Otero Alcántara y otros cuatro jóvenes.

“Ahora mismo hay como 400 personas que han sido juzgadas en las últimas semanas, y mucho velo de silencio, pero también mucho terror en las calles (cubanas). (…) Es terrible lo que está pasando y los juicios continúan, (…), ellos (el régimen cubano) ya no está teniendo miramiento con nadie y la situación parece que solo va a empeorar”, agregó.

Screen Shot 2022-01-26 at 3.13.55 PM.png

Por: Carlos Martínez | americateve.com