Toros vencen a Gigantes, pero deben esperar por pasaje a final dominicana

Sergio Alcántara remolcó tres carreras, incluida la que significó la diferencia, y los Toros del Este superaron el sábado 6-5 a los Gigantes del Cibao, un triunfo de visitantes vital para sus aspiraciones en el Round Robin de la Liga Dominicana de Béisbol.

Eric Filia aportó dos carreras impulsadas por los Toros (11-7), que tomaron ventaja sobre las Águilas Cibaeñas (10-7) en la lucha por el segundo boleto a la serie final. Esperan ahora el resultado del duelo entre las Águilas y los Leones del Escogido, reprogramado para este domingo por lluvia.

Los Toros tomaron ventaja desde la primera entrada en el Estadio Julián Javier, con un doble productor de Eloy Jiménez, y ampliaron la diferencia en la segunda con un doble de terreno de Alcántara que impulsó dos carreras.

Un rally de dos anotaciones en el cuarto episodio, coronado por un doble de Filia, colocó la pizarra 5-1.

Los Gigantes reaccionaron con un triple productor de Ricardo Céspedes y un jonrón de dos carreras de David Bañuelos, antes de empatar el juego 5-5 en la sexta entrada con un cuadrangular solitario de Jorge Bonifacio.

La carrera decisiva llegó en la octava entrada, cuando Ismael Alcántara, corredor emergente por Yairo Muñoz, se robó la segunda base y avanzó a tercera por un error defensivo. Desde ahí, anotó la carrera del triunfo de los Toros.

En entradas extras, Navegantes superan a Cardenales

Leandro Cedeño conectó un doble que empató la pizarra en la parte baja de la décima entrada, y José Gómez negoció un boleto con las bases llenas para impulsar la carrera que dio la victoria a los Navegantes del Magallanes, 10-9 sobre los Cardenales de Lara, en el Round Robin semifinal de la Liga Venezolana de Béisbol.

Cedeño bateó de 5-2, con ese doble clave, además de un jonrón y tres carreras impulsadas, para ser la figura del encuentro. Renato Núñez se fue de 3-2 con un cuadrangular y dos impulsadas.

En Puerto La Cruz, Hernán Pérez bateó de 5-1 con un doble y tres carreras producidas, mientras que Herlis Rodríguez y Balbino Fuenmayor conectaron cuadrangulares solitarios, en la victoria de los Caribes de Anzoátegui por 8-1 sobre las Águilas del Zulia.

Con los resultados, los Cardenales lideran el Round Robin con marca de 6-3, seguidos por los Caribes (6-4), Águilas (5-5), Navegantes (4-6) y Bravos de Margarita (3-6).

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

