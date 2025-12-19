Toros sufren 4ta derrota en fila y siguen sin asegurar pase a postemporada

Los Leones del Escogido derrotaron el viernes por 5-4 en entradas extra a los Toros, quienes perdieron su cuarto juego en fila y siguen suspirando por su clasificación.

Abajo por una carrera en la parte baja de la décima entrada, Erick González respondió por los Leones con un sencillo remolcador que empató el encuentro. Enseguida, Junior Lake aprovechó un sorpresivo toque de sacrificio de Sócrates Brito para definir el duelo.

En San Pedro de Macorís, Rodolfo Castro empató un dramático encuentro con un sencillo remolcador en la parte baja de la duodécima entrada. Dos bateadores después, Abraham Almonte negoció una base por bolas con las bases llenas, para que las Estrellas Orientales anotaran caminando la carrera del triunfo y se impusieran 4-3 a los Gigantes del Cibao, revitalizando así sus opciones de postemporada.

Los Tigres del Licey se impusieron 4-2 sobre las Águilas Cibaeñas en Santiago de los Caballeros. Emilio Bonifacio sacudió un jonrón de tres carreras.

Los Gigantes de Carolina derrotaron 6-2 a los Senadores de San Juan, que perdieron su quinto juego consecutivo y quedaron al borde de la eliminación en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Daniel Ortiz remolcó dos anotaciones con un doble, mientras que Abimelec Ortiz añadió un cuadrangular de dos carreras para encabezar la ofensiva de los ganadores.

En Mayagüez, Edwin Arroyo bateó de 5-2 con dos carreras producidas y Jack López se fue de 3-2 con dos dobles y dos empujadas, en la victoria de los líderes Cangrejeros de Santurce por 7-2 sobre los Indios de Mayagüez.

Los Leones de Ponce superaron 2-1 a los Criollos en Caguas. Eilliam Simoneit conectó un cuadrangular de dos carreras en el quinto episodio.

Jaison Chourio empuja 7 en paliza de Águilas sobre Leones

Jaison Chourio lució nuevamente con el madero para conducir a las Águilas del Zulia hacia una paliza de 14-3 sobre los Leones del Caracas.

Chourio, uno de los mejores prospectos de los Guardianes de Cleveland y hermano del astro de los Cerveceros de Milwaukee Jackson, bateó de 6-5, con un doble, un triple y siete carreras producidas, para convertirse en la gran figura del encuentro. Ángelo Castellano también destacó al irse de 5-3, con un doble y dos empujadas.

En Barquisimeto, Renato Núñez conectó tres cuadrangulares solitarios, Tucupita Marcano añadió un jonrón y produjo tres carreras, mientras que Diego Velázquez bateó de 4-2 con un doble y dos remolcadas, en la victoria de los Navegantes del Magallanes por 11-6 sobre los Cardenales de Lara.

Los Tiburones de la Guaira doblegaron 6-3 a los Caribes de Anzoátegui en Caracas. Alcides Escobar bateó de 4-2 con dos dobles y una carrera producida, y Franklin Barreto se fue de 3-2 con una remolcada.

