Toros pierden 5to juego en fila pero clasifican a postemporada en Dominicana

Pese al nuevo tropiezo, una combinación de resultados aseguró matemáticamente a los Toros su boleto a las semifinales de la Liga Dominicana de Béisbol.

Francisco Mejía bateó de 5-4 con un doble, un jonrón y cuatro carreras producidas, mientras que Ronny Mauricio se fue de 4-1 con dos remolcadas por los Tigres, quienes pese a ocupar el último lugar de la tabla, se encuentran a sólo medio juego de la zona de clasificación con tres encuentros restantes en la temporada regular.

En San Pedro de Macorís, Jerar Encarnación conectó un cuadrangular de tres carreras para coronar un ataque de cuatro anotaciones en la primera entrada, con el que las Águilas Cibaeñas asestaron un duro golpe a las Estrellas Orientales al vencerlas por 4-3.

Los Gigantes del Cibao consiguieron una importante victoria en San Francisco de Macorís, 4-1 sobre los Leones del Escogido. Deyvison De los Santos sacudió un jonrón de dos carreras.

Con tres jornadas por disputarse, las Águilas lideran la tabla con marca de 31-16, seguidas por los ya clasificados Toros (25-22). Estrellas (22-26), Leones (22-26), Gigantes (21-26) y Tigres (21-26) se disputan los dos últimos boletos a la postemporada.

Los Leones de Ponce derrotaron 7-1 a los Senadores de San Juan, que perdieron su sexto encuentro consecutivo, han caído en nueve de sus últimos diez juegos y se convirtieron en el primer equipo eliminado matemáticamente de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

William Simoneit bateó de 4-3 con dos carreras producidas, mientras que Jacob Berry se fue de 5-2 con dos anotadas y dos empujadas, para encabezar la ofensiva de los Leones, que están empatados en la cima del circuito.

En Mayagüez, Onix Vega rompió un empate con un sencillo remolcador en la parte alta de la novena entrada, y los Criollos de Caguas derrotaron por 2-1 a los Indios locales.

Los Gigantes de Carolina vencieron 5-2 a los Cangrejeros de Santurce en San Juan. Sabin Ceballos bateó de 4-3 con un cuadrangular y tres carreras producidas.

Hermanos Chourio dan triunfo a Águilas en Venezuela

Jackson y Jaison Chourio se destacaron en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, al guiar a las Águilas del Zulia a una victoria por 7-6 sobre los Tigres de Aragua.

El resultado dejó a los zulianos a un paso de la clasificación a la postemporada.

Jackson Chourio, quien conectó 21 cuadrangulares y produjo 78 carreras con Milwaukee en la temporada 2025 de Grandes Ligas, jugó como bateador designado y bateó de 4-1 con un doble y dos carreras anotadas.

Su hermano Jaison, prospecto de Cleveland, se fue de 3-2 con dos carreras anotadas y una producida, mientras que Andrés Chaparro bateó de 4-2 con dos remolcadas para complementar el ataque.

En Caracas, los vigentes campeones Cardenales de Lara aseguraron su lugar en la postemporada con una contundente victoria por 12-3 sobre los Leones locales, que continúan agonizando en el último lugar de la tabla.

Yohendrick Pinango bateó de 6-3 con dos dobles y cuatro carreras producidas, mientras que Alí Sánchez se fue de 5-3 con un doble y dos empujadas.

Los Caribes de Anzoátegui derrotaron 9-6 a los Bravos de Margarita en Porlamar. Andruw Monasterio bateó de 5-3 con tres carreras producidas; Hernán Pérez se fue de 4-1 con un jonrón y tres empujadas, y el veterano Balbino Fuenmayor añadió un cuadrangular solitario.

En Valencia, Luis Suisbel bateó de 4-2 con un doble y dos carreras producidas, mientras que Renato Núñez conectó un jonrón solitario para darles a los Navegantes del Magallanes una victoria por 6-3 sobre los Tiburones de La Guaira.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP