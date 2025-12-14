Toros del Este se acercan a la clasificación en la Liga Dominicana con triunfo sobre Tigres de Licey

Brooks lanzó seis entradas en las que permitió apenas tres imparables y una carrera para acreditarse la victoria, mientras que Eloy Jiménez sacudió un cuadrangular con uno a bordo para convertirse en la figura ofensiva del encuentro.

En San Pedro de Macorís, Jerar Encarnación bateó de 5-3 con par de dobles, un cuadrangular y tres carreras remolcadas, y fue la figura en el triunfo de las Águilas Cibaeñas por 8-2 sobre las Estrellas Orientales.

En San Francisco de Macorís, Alexander Canario se fue de 5-2 con un jonrón, tres carreras anotadas y dos producidas, y Junior Lake bateó de 5-2 con un doble y dos empujadas, para destacarse en la victoria de los Leones del Escogido por 11-8 sobre los Gigantes del Cibao.

Los Leones de Ponce contaron este domingo con una salida de calidad de Jackson Goddard para derrotar por 5-2 a los Criollos de Caguas y consolidarse en el segundo lugar del campeonato, al sumar su tercera victoria consecutiva en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Goddard completó seis entradas en las que permitió solo tres imparables y una carrera para llevarse el triunfo. A la ofensiva destacó Dalton Guthrie, quien bateó de 4-3 con un doble y tres carreras producidas.

En San Juan, Andrew Velázquez negoció una base por bolas con las bases llenas para producir la carrera de la diferencia, y los Cangrejeros de Santurce superaron por 5-4 a los Indios de Mayagüez.

En Carolina, Josh Hacher bateó de 3-1 con tres carreras remolcadas y Jonathan Rodríguez se fue de 3-2 con dos anotadas, en la victoria de los Gigantes de Carolina por 7-3 sobre los Senadores de San Juan.

Jonrón de Salvador Pérez no evita paliza de Cardenales sobre Leones

Los Cardenales de Lara desplegaron una ofensiva de 18 imparables para imponerse este domingo por 14-5 a los Leones del Caracas, en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Jesús Bastidas bateó de 4-3 con dos dobles, un cuadrangular, tres carreras anotadas y cuatro producidas, mientras que Alejandro Mejía se fue de 5-3 con un jonrón y tres empujadas, para encabezar el ataque de los Cardenales. Por los Leones, el receptor de los Reales de Kansas City, Salvador Pérez, conectó un jonrón solitario en su único turno oficial al plato.

En Maracaibo, Aeverson Arteaga recibió una base por bolas con las bases llenas en el fondo del noveno episodio, y las Águilas del Zulia dejaron en el terreno a los Navegantes del Magallanes para llevarse una victoria por 4-3.

En Puerto La Cruz, Diego Infante conectó un jonrón solitario en el fondo del octavo capítulo para romper el empate y guiar a los Caribes de Anzoátegui a una victoria por 4-3 sobre los Tigres de Aragua.

En Caracas, Gabriel Arias sacudió un cuadrangular en el fondo del octavo episodio para destrabar un apretado encuentro, y los Tiburones de La Guaira derrotaron por 9-8 a los Bravos de Margarita.

