Toros del Este ponen un pie en semifinales de la Liga Dominicana al dejar tendidos a Tigres de Licey

Los Toros del Este dejaron en el terreno a los Tigres del Licey este lunes y se apuntaron su quinta victoria consecutiva con pizarra de 5-1, para colocarse a un paso de asegurar su lugar en la postemporada de la Liga Dominicana de Béisbol.

Eloy Jiménez adelantó a los Toros con un jonrón solitario en el segundo episodio, pero los Tigres empataron en el cuarto inning con un sencillo remolcador de Michael De La Cruz. La definición llegó en el fondo del noveno capítulo, cuando Yairo Muñoz elevó de sacrificio para producir la carrera de la victoria y dejar regados a los Tigres en el terreno de juego.

Con este resultado, los Toros del Este requieren de una victoria más, o de una derrota de las Estrellas Orientales, para asegurar su clasificación a las semifinales del circuito.

Rougned Odor figura en triunfo de Navegantes

El veterano de las Grandes Ligas Rougned Odor conectó un jonrón de dos carreras en la parte baja de la décima entrada para coronar un ataque de tres anotaciones, con el que los Navegantes de Magallanes remontaron una desventaja y dejaron en el terreno a las Águilas del Zulia, escapando con una victoria por 6-5 en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Las Águilas tomaron ventaja en la parte alta de la décima entrada gracias a un sencillo remolcador de Jaison Chourio y a un elevado de sacrificio de Ángelo Castellano. Sin embargo, en el cierre del episodio, Tucupita Marcano acercó a los Navegantes con un sencillo productor de una carrera, antes de que Odor definiera el encuentro con su cuadrangular.

En Caracas, Juan Santana bateó de 4-2 con dos carreras remolcadas, incluyendo un sencillo productor que rompió el empate en el quinto capítulo, y los Bravos de Margarita derrotaron por 3-2 a los Leones del Caracas.

FUENTE: AP

