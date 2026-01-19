Toros del Este dejan en el terreno a las Águilas Cibaeñas y avanzan a la Final de la Liga Dominicana

El triunfo fue el quinto consecutivo para los Toros y el octavo en sus últimos diez encuentros, un cierre encendido que los llevó a terminar la ronda de todos contra todos igualados en el liderato con los Leones del Escogido. Ambos equipos se enfrentarán ahora por el campeonato y el derecho de representar a la República Dominicana en la Serie del Caribe 2026.
A la ofensiva, Onix Vega conectó un cuadrangular de dos carreras, Sergio Alcántara se fue de 5-2 con dos empujadas y Rudy Martin bateó de 4-3 con dos carreras anotadas para destacarse por los Toros del Este, que buscarán el cuarto campeonato de su historia.
Los Leones del Escogido, por su parte, intentarán revalidar el título conquistado la temporada pasada y alcanzar el campeonato número 18 de su historia.