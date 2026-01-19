Toros del Este dejan en el terreno a las Águilas Cibaeñas y avanzan a la Final de la Liga Dominicana

Sergio Alcántara conectó un sencillo para empatar el juego en el fondo de la décima entrada y Jeimer Candelario negoció una base por bolas con las bases llenas para impulsar de caballito la carrera de la diferencia, y los Toros del Este vinieron de atrás para dejar en el terreno a las Águilas Cibaeñas y sellar una dramática victoria por 8-7 que les aseguró el pase a la Serie Final de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional.