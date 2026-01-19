americateve

Toros del Este dejan en el terreno a las Águilas Cibaeñas y avanzan a la Final de la Liga Dominicana

Sergio Alcántara conectó un sencillo para empatar el juego en el fondo de la décima entrada y Jeimer Candelario negoció una base por bolas con las bases llenas para impulsar de caballito la carrera de la diferencia, y los Toros del Este vinieron de atrás para dejar en el terreno a las Águilas Cibaeñas y sellar una dramática victoria por 8-7 que les aseguró el pase a la Serie Final de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional.

El triunfo fue el quinto consecutivo para los Toros y el octavo en sus últimos diez encuentros, un cierre encendido que los llevó a terminar la ronda de todos contra todos igualados en el liderato con los Leones del Escogido. Ambos equipos se enfrentarán ahora por el campeonato y el derecho de representar a la República Dominicana en la Serie del Caribe 2026.

A la ofensiva, Onix Vega conectó un cuadrangular de dos carreras, Sergio Alcántara se fue de 5-2 con dos empujadas y Rudy Martin bateó de 4-3 con dos carreras anotadas para destacarse por los Toros del Este, que buscarán el cuarto campeonato de su historia.

Los Leones del Escogido, por su parte, intentarán revalidar el título conquistado la temporada pasada y alcanzar el campeonato número 18 de su historia.

FUENTE: AP

Trump dice que visitará una Habana libre antes de dejar la Casa Blanca

Colapso del sistema eléctrico cubano deja a La Habana a oscuras y provoca apagones masivos en toda la Isla

Joven cubano con I-220A queda en libertad tras meses detenido por ICE: juez fija fianza mínima

Ha llegado el momento: Trump lanza advertencia por Groenlandia y acusa a Dinamarca de inacción ante la amenaza rusa

Agitadores de extrema izquierda irrumpen en una iglesia de Minneapolis creyendo que el pastor trabaja para ICE

