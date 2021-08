TORMENTAS-ATLANTICO-DESPLAZADOS

En esta imagen proporcionada por Shelly Savoie, Timothy Auxilien y Ressa Savoie se sientan en una habitación de hotel con su hija de seis meses, August, y los hermanos de Ressa, Julian y los mellizos Summer y Winter, en Bossier City, Luisiana, el lunes 30 de agosto de 2021. La familia se aloja en Bossier City tras evacuar el sábado su casa en Jefferson Parish, Luisiana, para escapar del huracán Ida. La madre de Ressa, Shelly, dijo que habían podido pagar unas pocas noches de hotel después de que su casa resultara dañada durante la tormenta, pero no tenían dinero para quedarse más. (Shelly Savoie via AP)