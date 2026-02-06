americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tormenta tropical deja 4 muertos y miles desplazados en Filipinas tras inundaciones y deslave

CAGAYAN DE ORO, Filipinas (AP) — Una tormenta tropical provocó inundaciones y un alud en el sur de Filipinas y dejó al menos cuatro muertos, más de 6.000 desplazados y a residentes atrapados en sus casas en dos aldeas anegadas, dijeron las autoridades el viernes.

La tormenta tropical Penha tocó tierra en la provincia de Surigao del Sur, en el sureste del país, desde el Pacífico a última hora del jueves. Fue detectada por última vez alrededor del mediodía del viernes frente a la provincia central de Bohol con vientos sostenidos que rondaban los 55 kilómetros/hora (34 millas por hora), con ráfagas de hasta 70 km/h (43 mph), según los meteorólogos.

Una pareja y dos niños fallecieron el jueves por la noche cuando su choza en una zona de canteras fue arrasada por un deslave causado por las lluvias torrenciales en un poblado al sur de la ciudad de Cagayan de Oro, indicó Antonio Sugarol, director regional de la Oficina de Defensa Civil.

En la ciudad sureña de Iligan, a unos 55 kms (34 millas) al suroeste de Cagayán de Oro, una residente llamó el viernes a emisora de radio DZMM y suplicó que la rescatasen del segundo piso de su casa, donde estaba atrapada con otros tres miembros de su familia debido a las inundaciones.

"Los rescatistas están en camino", dijo Sugarol a la angustiada residente por la radio. Otras familias estaban siendo rescatadas en las aldeas de Mahayahay y Tubod en la ciudad de Iligan, agregó.

Más de 6.000 aldeanos se vieron obligados a abandonar sus hogares por la tormenta, y 5.800 de ellos se refugiaron en centros evacuación en las provincias del centro y el sur. Las autoridades suspendieron las clases en muchas zonas, de acuerdo con la Oficina de Defensa Civil.

Casi 5.000 pasajeros y trabajadores de mercantes quedaron varados en 94 puertos luego de que se prohibió temporalmente que los transbordadores entre islas y los barcos de carga saliesen a navegar debido a la mala mar, indicó la Guardia Costera de Filipinas.

Penha, que tiene una banda de lluvia y viento de 660 kms (410 millas) de ancho, azotó el archipiélago en temporada baja de tormentas, indicó el meteorólogo gubernamental Robert Badrina.

De acuerdo con las previsiones, el meteoro se debilitará a depresión tropical más tarde el viernes, mientras se mueve en dirección noroeste sobre las provincias insulares centrales hacia la región occidental de Palawan, informó la agencia meteorológica filipina.

Filipinas recibe alrededor de 20 tifones y tormentas al año. Además, suele registrar terremotos y tiene más de una docena de volcanes activos, lo que lo convierte en uno de los países del mundo más propensos a los desastres.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

Buses La Habana Cuba

Colapsa el transporte en La Habana: crisis de combustible deja a la capital cubana sin ómnibus

Cuba entra en Opción Cero y se abre a diálogo con Estados Unidos

Cuba entra en Opción Cero y se abre a diálogo con Estados Unidos

Congresista Carlos Giménez exige a Delta y American Airlines suspender vuelos a Cuba por riesgo a seguridad y apoyo al régimen

Congresista Carlos Giménez exige a Delta y American Airlines suspender vuelos a Cuba por riesgo a seguridad y apoyo al régimen

Comparecencia EN VIVO de la dictadura cubana no fue en directo: un reloj expone la manipulación del régimen

Comparecencia "EN VIVO" de la dictadura cubana no fue en directo: un reloj expone la manipulación del régimen

Cuba prepara un plan de desabastecimiento agudo de combustible tras bloqueo TOTAL del Petróleo
URGENTE

Cuba prepara un plan de "desabastecimiento agudo de combustible" tras bloqueo TOTAL del Petróleo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter