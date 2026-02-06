americateve

Tormenta Leonardo azota la Península Ibérica: miles evacuados y ríos en riesgo de desbordarse

MADRID (AP) — La tormenta Leonardo seguía azotando la Península Ibérica el viernes, provocando inundaciones y poniendo en riesgo de desbordamiento a los ríos, mientras miles de personas eran evacuadas de sus hogares en España y Portugal.

Iria Afonso, de 76 años, es trasladada en una silla por sus vecinos al ser evacuada de su casa inundada tras el desbordamiento del río Sado, provocado por las fuertes lluvias, en Alcácer do Sal, en el sur de Portugal, el viernes 6 de febrero de 2026. (AP Foto/Ana Brigida)
En la región de Andalucía, en el sur de España, unas 7.000 personas han tenido que abandonar sus viviendas debido a las tormentas sucesivas.

Entre ellas, alrededor de 1.500 personas recibieron la orden de evacuar el pueblo montañoso de Grazalema, donde el líder regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno, advirtió que los acuíferos estaban llenos hasta el borde y en riesgo de colapsar.

Moreno afirmó que llueve sobre un terreno ya saturado y que la tierra es incapaz de drenar. Instó a la población a “seguir extremando la precaución”.

La policía española informó el viernes que habían encontrado un cuerpo ubicado a 1.000 metros (aproximadamente 0,6 millas) de donde una mujer había desaparecido el miércoles tras caer en un río en la provincia de Málaga mientras intentaba rescatar a su perro. La policía dijo que aún no habían identificado el cuerpo, pero creían que pertenecía a la mujer de 45 años.

Se esperaba que Marta, otro frente de tormenta, llegara el sábado, y la AEMET, la agencia meteorológica de España, dijo que provocaría aún más lluvia y fuertes vientos, incluso en áreas ya empapadas por la tormenta Leonardo.

Se espera que Marta afecte también a Portugal.

Particular preocupación causaba el río Guadalquivir, en el sur de España, que fluye a través de Córdoba y Sevilla y finalmente desemboca en el océano Atlántico, y cuyos niveles de agua han aumentado drásticamente en los últimos días.

Las autoridades locales advirtieron que la lluvia adicional del sábado podría dejar muchas más casas en riesgo en Córdoba.

En Portugal, partes de Alcácer do Sal quedaron sumergidas tras el desbordamiento del río Sado, obligando a los residentes a abandonar la ciudad, ubicada a 90 kilómetros (unas 56 millas) al sur de Lisboa.

Se emitieron alertas también para regiones cercanas al río Tajo debido al aumento de los niveles de agua.

A finales de enero, otra tormenta dejó un rastro de destrucción en Portugal, provocando la muerte de varias personas, según las autoridades del país.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

