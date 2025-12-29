Tormenta invernal en EEUU trae condiciones de ventisca y sensaciones térmicas peligrosas

Compartir en:









Una intensa nevada cae en el centro comercial Nicollet el domingo 28 de diciembre de 2025, en Minneapolis. (Jerry Holt/Star Tribune vía AP) AP

La nieve y los vientos en aumento comenzaron a extenderse el domingo a través de las llanuras del norte, donde el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre condiciones de ceguera por nieve y posibles ventiscas que podrían imposibilitar el viajar en algunas áreas. Se prevé que las acumulaciones de nieve superen 30 centímetros (un pie) en partes de la región norte de los Grandes Lagos, y hasta el doble a lo largo de la costa sur del lago Superior.

“Parte del sistema de tormentas está recibiendo fuertes nevadas, mientras que otras partes de la tormenta, a lo largo del frente frío, experimentan vientos más fuertes y temperaturas mucho más frías a medida que el frente pasa”, observó Bob Oravec, meteorólogo principal de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland. "Todos estos fenómenos están relacionados entre sí: diferentes partes del país sufrirán diferentes efectos de esta tormenta".

El servicio meteorológico advirtió de "sensaciones térmicas peligrosas" tan bajas como 34,4 grados Celsius bajo cero (30 grados Fahrenheit bajo cero) en Dakota del Norte y en Minnesota desde la noche del domingo hasta el lunes.

En el sur, los meteorólogos advirtieron que es probable que tormentas eléctricas severas señalen la llegada de un frente frío agudo, trayendo consigo una caída repentina en las temperaturas y fuertes vientos del norte que pondrán un fin abrupto a días de calor récord en toda esa región.

La temperatura máxima en Atlanta fue de aproximadamente 22 ºC (72 ºF) el domingo, continuando una tendencia de calentamiento después de subir a aproximadamente 26 ºC (72 ºF), con lo que rompió el récord de temperatura máxima de la ciudad para la Nochebuena, según el Servicio Meteorológico Nacional. Se observaron numerosas otras temperaturas máximas récord en todo el sur y la región centro-norte en los días posteriores a la Navidad.

Sin embargo, se prevé que el frente frío entrante provocará lluvia en gran parte del sur la noche del domingo hasta el lunes, y una fuerte caída en las temperaturas el martes. Los meteorólogos indicaron que la temperatura mínima en Atlanta podría llegar a 3,9 ºC bajo cero (25 F) para la madrugada del martes. Se prevé que las temperaturas más frías en el sur persistan hasta el Día de Año Nuevo.

“Definitivamente estamos volviendo hacia un patrón más invernal”, expresó Oravec. Se prevé que la tormenta se intensifique a medida que se mueve hacia el este, obteniendo energía a partir de un fuerte choque entre el aire gélido que desciende desde Canadá y el aire inusualmente cálido que ha permanecido en el sur de Estados Unidos, según el Servicio Meteorológico Nacional. ___ Willingham informó desde Concord, Nueva Hampshire. Martin informó desde Kennesaw, Georgia. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP