Tormenta invernal azota Reino Unido y Francia; ola de frío se extiende por Europa

Varias personas cruzan el puente Carlos tras una fuerte nevada en Praga, República Checa, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Petr David Josek) AP

El sistema de baja presión, bautizado como tormenta Goretti, azotó las Islas Sorlingas durante la noche, con ráfagas de viento de hasta 159 km/h (99 mph) registradas en el archipiélago situado en el extremo suroeste de Inglaterra. Autoridades del gobierno local informaron sobre carreteras bloqueadas, edificios inestables y cortes de energía que dejaron a algunas personas sin agua.

Más de 57.000 personas estaban sin electricidad en el suroeste de Inglaterra, Midlands y Gales, según National Grid, que gestiona la red de transmisión eléctrica del país.

A medida que la tormenta se desplazaba por Reino Unido, chocó con una masa de aire ártico existente, provocando nevadas en las áreas del norte y fuertes lluvias al sur.

Eso extendió las condiciones difíciles en el norte de Escocia, donde las máquinas quitanieves han trabajado horas extras para mantener las carreteras abiertas tras la caída de más de medio metro (alrededor de 20 pulgadas) de nieve a principios de la semana. Más de 250 escuelas en toda Escocia cerraron el viernes, y algunas entraban en su quinto día de cierre consecutivo.

National Rail advirtió a las personas de todo Reino Unido que verifiquen antes de viajar, ya que la tormenta había interrumpido los servicios en Inglaterra, Escocia y Gales. El Aeropuerto de Birmingham, que cerró brevemente debido a la nieve, informó que había reabierto con “operaciones de pista reducidas”.

Las interrupciones se produjeron después de que la Oficina Meteorológica, el servicio meteorológico nacional de Gran Bretaña, emitiera una inusual advertencia meteorológica roja, la más alta, en el suroeste de Inglaterra para la noche del jueves.

Las advertencias rojas se emiten cuando el pronosticador considera que es “muy probable” que haya condiciones que pongan en riesgo la vida.

Fuertes ráfagas de viento en Francia

Los fuertes vientos de la tormenta Goretti también azotaron el noroeste de Francia el viernes.

No se reportaron daños importantes, pero alrededor de 320.000 hogares seguían sin electricidad al mediodía, una disminución con respecto a los 380.000 anteriores, según el operador nacional de la red eléctrica Enedis. La mayoría de los cortes se concentraron en la región de Normandía.

Météo-France, el servicio meteorológico nacional de Francia, había emitido advertencias meteorológicas antes de la tormenta, instando a los residentes a permanecer en casa. Se registró una ráfaga de viento nocturna de hasta 213 km/h (132 mph) en Gatteville-le-Phare, en Normandía.

Los servicios de trenes regionales fueron suspendidos en todo el noroeste de Francia, y se esperaba que las interrupciones se prolongaran al menos hasta la tarde del viernes. Los trenes de alta velocidad estaban en funcionamiento, y las autoridades anticipaban un impacto mínimo en los vuelos en los aeropuertos de París.

Europa Central y Oriental

Una ola de frío seguía afectando al continente el viernes, particularmente en Europa Central y Oriental, donde las temperaturas de algunos lugares alcanzaron dos dígitos bajo cero por la noche.

Las fuertes nevadas del viernes por la mañana que afectaron a Praga y las partes occidentales de la República Checa causaron interrupciones de tráfico en la capital y en otros lugares. Algunos vuelos se han retrasado y otros fueron cancelados en el Aeropuerto Vaclav Havel de Praga.

La importante autopista D5, que va de Praga a Alemania, quedó bloqueada durante horas por camiones en dos lugares cercanos a la frontera germana, mientras que el transporte público de la capital checa se detuvo en algunas partes de la ciudad.

En la vecina Alemania, el operador ferroviario Deutsche Bahn detuvo su servicio ferroviario de larga distancia para el norte del país, dejando varados a miles de viajeros. Muchas carreteras y conexiones ferroviarias en otras partes del país también se vieron afectadas por los fuertes vientos y las intensas nevadas. El transporte público en autobús fue cancelado en muchas regiones y las escuelas permanecieron cerradas en algunas áreas.

Dos personas murieron en una colisión frontal entre dos autos en Baviera, cuando uno de los autos derrapó, presumiblemente debido al clima invernal. En la región del Alto Palatinado, un conductor murió cuando su auto se salió de la carretera y chocó con un árbol, informó la agencia de noticias alemana dpa.

Gran parte de los servicios de ferry en la costa del mar del Norte en Baja Sajonia se detuvieron, ya que varias islas se volvieron inaccesibles por barco debido a los fuertes vientos del este, entre ellas, Langeoog, Spiekeroog, Norderney y Wangerooge, informó dpa.

El partido de fútbol de Leipzig en Hamburgo contra el St. Pauli de la Bundesliga alemana programado para el sábado fue cancelado debido a la intensa nevada, y hay otros partidos en duda. A pesar de los esfuerzos realizados durante varios días para despejar la nieve, las dificultades para retirarla del techo del estadio generaron una preocupación particular, dijo el St. Pauli.

Karel Janicek en Praga y Kirsten Grieshaber en Berlín contribuyeron a este despacho.

FUENTE: AP