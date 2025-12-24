Tormenta azota el sur de California y amenaza con deslaves en áreas afectadas por incendios

Una persona con un paraguas en medio de la lluvia en San Francisco el 23 de diciembre del 2025. (AP foto/Jeff Chiu) AP

El sur de California podría experimentar su Navidad más húmeda en años, dijeron meteorólogos, advirtiendo sobre inundaciones repentinas que podrían afectar partes de los condados de Santa Bárbara y Ventura. Otras partes del sur de California estaban bajo advertencias de viento e inundaciones. Más al norte, gran parte del Valle de Sacramento y el Área de la Bahía de San Francisco estaban bajo vigilancia de inundaciones y advertencia de vientos fuertes hasta el viernes.

Las condiciones podrían empeorar a medida que múltiples ríos atmosféricos se muevan a través del estado durante una de las semanas de viaje más concurridas del año.

"Si planeas estar en las carreteras para las vacaciones de Navidad, por favor reconsidera tus planes", declaró Ariel Cohen, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Los Ángeles.

Los expertos advirtieron de fuertes nevadas y ráfagas capaces de crear "condiciones de cero visibilidad" el miércoles en partes de la Sierra Nevada y harían "casi imposible" viajar a través de los pasos de montaña.

El sur de California típicamente recibe de 1,3 a 2,5 centímetros (media pulgada a 1 pulgada) de lluvia en esta época del año, pero esta semana muchas áreas podrían ver entre 10 a 20 centímetros (4 y 8 pulgadas), indicó Mike Wofford, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Podría ser aún más en las montañas. Las ráfagas podrían alcanzar de 97 a 128 km/h (60 a 80 mph) en partes de la costa central.

Los ríos atmosféricos transportan humedad desde los trópicos a latitudes del norte en bandas largas y estrechas de vapor de agua que se forman sobre un océano y fluyen a través del cielo.

En áreas arrasadas por los incendios forestales de enero, los funcionarios del condado de Los Ángeles dijeron que estaban yendo puerta a puerta en unas 380 casas especialmente vulnerables, ordenando a los residentes evacuar debido al riesgo de deslizamientos de tierra y flujos de escombros.

"La amenaza que representa esta tormenta es real e inminente", señaló el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell.

Instó a las personas en áreas incendiadas a considerar quedarse en casa mientras dure la tormenta. Partes de Los Ángeles estaban bajo advertencias de evacuación.

Las autoridades han tomado medidas para reducir el riesgo en y alrededor de las áreas quemadas, con el condado de Los Ángeles instalando K-rails, un tipo de barrera para ayudar a atrapar escombros deslizantes de áreas quemadas, así como ofreciendo sacos de arena gratuitos a los residentes.

Habrá cierres de carreteras, árboles caídos, cortes de energía y retrasos en vuelos a medida que la tormenta continúe durante la semana, dijeron los funcionarios.

La tormenta ya ha causado daños en el norte de California, donde las inundaciones llevaron a rescates acuáticos y al menos una muerte, según las autoridades. El jefe policial del condado Shasta, Michael L. Johnson, declaró un estado de emergencia local a principios de esta semana para prepararse para más lluvias y permitir esfuerzos adicionales de búsqueda y rescate y mitigación de riesgos.

Los meteorólogos advirtieron sobre tormentas eléctricas severas e incluso una pequeña posibilidad de tornados a lo largo de la costa norte.

El estado ha desplegado recursos de emergencia y socorristas a varios condados costeros y del sur de California, y la Guardia Nacional de California permanece en alerta.

Contribuyeron a esta nota las corresponsales Sophie Austin en Sacramento, California, y Jessica Hill en Las Vegas

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP