"Top Gun" domina las taquillas en su 2do fin de semana

Si bien es poco probable que “Top Gun: Maverick” iguale los 1.890 millones de dólares de taquilla que obtuvo “Spider-Man: No Way Home”, de Sony Pictures —el mayor éxito durante la pandemia_, Cruise y compañía han sido elogiados por encabezar el empuje final en la recuperación de las salas. Paramount retrasó su estreno dos años.

A continuación presentamos el estimado de venta de boletos de viernes a domingo en salas de Estados Unidos y Canadá, según Comscore.

1.- "Top Gun: Maverick”, 86 millones de dólares.

2.- "Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, 9,3 millones.

3.- "The Bob’s Burgers Movie", 4,5 millones.

4.- “The Bad Guys”, 3,3 millones.

5.- "Downton Abbey: A New Era”, 3 millones.

6.- “Everything Everywhere All at Once”, 2 millones.

7.- “Vikram”, 1,8 millones.

8.- “Sonic the Hedgehog 2”, 1,7 millones.

9.- “The Lost City”, 1,4 millones.

10.- “Crimes of the Future”, 1,1 millones.

Fuente: Associated Press