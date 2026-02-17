americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tony Clark renuncia como jefe del sindicato de jugadores de MLB, dice fuente de AP

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — Tony Clark renunciará como director de la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol, informó el martes una persona familiarizada con las deliberaciones del sindicato.

Tony Clark, director ejecutivo de la asociación de peloteros de las Grandes Ligas, durante una rueda de prensa en Nueva York, el 11 de marzo de 2022. (AP Foto/Richard Drew)
Tony Clark, director ejecutivo de la asociación de peloteros de las Grandes Ligas, durante una rueda de prensa en Nueva York, el 11 de marzo de 2022. (AP Foto/Richard Drew) AP

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque su decisión, reportada primero por ESPN, no había sido anunciada. La fuente indicó que era probable que hubiera un anuncio más tarde el martes.

La decisión de Clark se produce durante una investigación del fiscal federal de Estados Unidos en Brooklyn, Nueva York, sobre One Team Partners, una empresa de licencias fundada por el sindicato y la Asociación de Jugadores de la NFL.

La medida se tomó antes del inicio en abril de las negociaciones colectivas de un acuerdo que reemplace el contrato laboral de cinco años que vence el 1 de diciembre. La gerencia parece encaminada a proponer un tope salarial, lo que posiblemente podría derivar en una interrupción laboral que provoque la cancelación de partidos de temporada regular por primera vez desde 1985.

Clark, de 53 años, es un ex primera base All-Star que se convirtió en el primer jugador en dirigir el sindicato.

Jugó por última vez en 2008 y era miembro del personal del sindicato cuando a Michael Weiner le diagnosticaron un tumor cerebral.

Asumió como director del sindicato cuando Weiner murió a finales de 2013 y condujo a los jugadores en negociaciones que derivaron en acuerdos en 2016 y 2022, este último después de un cierre patronal de 99 días.

Bruce Meyer, quien fue el principal negociador bajo Clark en 2021-22, ascendió al cargo subdirector ejecutivo en el verano de 2022 y está previsto que vuelva a encabezar la negociación.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Trump: Cuba está sin petróleo ni dinero – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Trump: "Cuba está sin petróleo ni dinero" – INTERVENCIÓN MILITAR NO SERÁ NECESARIA

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de ¡Miserable! por crisis en Cuba

Cubanos increpan a Bruno Rodríguez en Madrid con gritos de "¡Miserable!" por crisis en Cuba

The Economist: EEUU evalúa enviar combustible limitado a Cuba en plena crisis energética

The Economist: EEUU evalúa enviar combustible limitado a Cuba en plena crisis energética

Mipymes se preparan para importar combustible a Cuba bajo estrictos controles estatales

Mipymes se preparan para importar combustible a Cuba bajo estrictos controles estatales

LATAM Perú suspende vuelos a Cuba por crisis de combustible en el aeropuerto de La Habana

LATAM Perú suspende vuelos a Cuba por crisis de combustible en el aeropuerto de La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter