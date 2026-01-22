americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tommy Rees se une a los Falcons como coordinador ofensivo y volverá a trabajar con Stefanski

Los Falcons de Atlanta nombraron a Tommy Rees como coordinador ofensivo, anunció el jueves el equipo.

ARCHIVO - Foto del 30 de noviembre del 2025, el coordinador ofensivo de los Browns de Cleveland Tommy Rees hace un gesto en el encuentro ante los 49ers de San Francisco. (AP Foto/Sue Ogrocki, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 30 de noviembre del 2025, el coordinador ofensivo de los Browns de Cleveland Tommy Rees hace un gesto en el encuentro ante los 49ers de San Francisco. (AP Foto/Sue Ogrocki, Archivo) AP

Será una reunión para Rees y el recién nombrado entrenador de los Falcons, Kevin Stefanski. Rees trabajó bajo las órdenes de Stefanski durante dos años en Cleveland. Inicialmente fue contratado como entrenador de alas cerradas y especialista en el juego de pase en 2024 antes de ser ascendido a coordinador ofensivo antes de la campaña 2025. Asumió las responsabilidades de llamar las jugadas de Stefanski en la semana 10 después de un inicio de 2-6.

Rees reemplaza a Zac Robinson, quien fue recientemente contratado como coordinador ofensivo de lo Buccaneers de Tampa Bay, sus rivales de la NFC Sur, después de dos temporadas en Atlanta. Rees hereda una ofensiva con el corredor del primer equipo All-Pro de la Associated Press, Bijan Robinson, el guard del segundo equipo All-Pro, Chris Lindstrom, y el destacado receptor Drake London. El futuro del ala cerrada del segundo equipo All-Pro, Kyle Pitts, con los Falcons es incierto antes de que inicie la agencia libre.

Los Falcons también anunciaron la contratación de Jacqueline Roberts, quien servirá como gerente de operaciones de entrenamiento. Roberts estuvo con Stefanski y Rees durante dos años en Cleveland, inicialmente como pasante de logística del equipo en 2024 y luego como coordinadora de operaciones de entrenamiento en 2025.

Además de las dos nuevas contrataciones, los Falcons también anunciaron el regreso del asistente defensivo senior Dave Huxtable, el asistente del entrenador de línea ofensiva Nick Jones y el entrenador de corredores Michael Pitre. El equipo anunció el lunes que Jeff Ulbrich permanecería como coordinador defensivo.

Los Falcons aún tienen varias otras vacantes por llenar, incluido el gerente general. El jueves, la franquicia anunció que había completado una entrevista con James Liipfert, quien recientemente se desempeñó como asistente del gerente general de los Texans en 2025. Matt Ryan, recientemente nombrado presidente de fútbol americano de los Falcons, está ayudando en la búsqueda.

Stefanski fue anunciado como sucesor de Raheem Morris el sábado. Pasó seis temporadas con Cleveland, donde fue nombrado dos veces Entrenador del Año por la AP y tuvo un récord de 45-56. Fue despedido el cinco de enero después de que los Browns terminaran una temporada de 5-12.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Destacados del día

Autopsia confirma supuesto homicidio: cubano acusado de abusar de menor murió por asfixia mientras estaba bajo custodia de ICE en Texas

Autopsia confirma supuesto homicidio: cubano acusado de abusar de menor murió por asfixia mientras estaba bajo custodia de ICE en Texas

Murió en MIAMI el legendario cantante cubano Alfredito Rodríguez
ULTIMA HORA

Murió en MIAMI el legendario cantante cubano Alfredito Rodríguez

Díaz-Canel revela llamada con Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro: esto fue lo que dijo... y lo que no
ÚLTIMA HORA

Díaz-Canel revela llamada con Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro: esto fue lo que dijo... y lo que no

Trump busca un cambio de régimen en Cuba en 2026 y este sería el plan, según The Wall Street Journal

Trump busca un cambio de régimen en Cuba en 2026 y este sería el plan, según The Wall Street Journal

Trump anuncia preacuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y suspende amenaza de aranceles a Europa

Trump anuncia preacuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y suspende amenaza de aranceles a Europa

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter