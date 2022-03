Tomljanovic gana en 3 sets en el arranque de Indian Wells

Associated Press

La estonia Kaia Kanepi derrotó a la local de 17 años Robin Montgomery 6-3, 6-3. Montgomery, ganadora del torneo juvenil en individual y dobles en el Abierto de Estados Unidos de 2021, tuvo 57% de primeros servicios, pero nueve dobles faltas.

Otras ganadoras de primera ronda fueron Claire Liu, Petra Martic y Misaki Doi.

El certamen femenino no contará con las dos mejores jugadoras del mundo — Ash Barty y Barbora Krejcikova. Barty dijo que no se ha recuperado lo suficiente después de ganar el Abierto de Australia y Krejcikova presenta una lesión de codo.

En la rama de hombres, Novak Djokovic dijo que no podrá competir en Indian Wells o Miami debido a que no se ha vacunado y no puede viajar a Estados Unidos.

Fuente: Associated Press