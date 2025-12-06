americateve

Tomateros levantan el vuelo en la Liga Mexicana del Pacífico

Los Tomateros de Culiacán se impusieron el sábado 6-3 en casa de los Yaquis de Ciudad Obregón, para conquistar su sexta victoria consecutiva y tomar el liderato de la segunda vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico.

Joey Meneses bateó de 4-1 con un doble y dos carreras producidas, mientras que Ramón Ríos conectó de 5-2 con dos impulsadas. Aldo Montes ganó el encuentro tras lanzar cinco entradas de sólo tres hits y dos anotaciones.

En Mazatlán, el veterano Leo Heras bateó de 3-2 con dos jonrones y tres carreras producidas, mientras que Drew Avans se fue de 3-1 con un cuadrangular y tres remolcadas, en el triunfo de los Algodoneros de Guasave por 8-1 sobre los Venados locales.

Los Naranjeros de Hermosillo ganaron en casa, 8-7 sobre los Charros de Jalisco. TT Bowens bateó de 4-2 con un cuadrangular y cinco carreras remolcadas.

En Los Mochis, un doble remolcador de dos anotaciones de Eric Filia y un jonrón de dos vueltas del cubano Yasmany Tomás coronaron un ataque de seis carreras en la primera entrada, con el que los Cañeros doblegaron por 6-5 al Tucson Baseball Team.

Por su parte, los Jaguares de Nayarit siguieron sorprendiendo, al imponerse en casa 10-6 sobre las Águilas de Mexicali. Ricardo Valenzuela bateó de 5-2 con un jonrón y tres carreras remolcadas, mientras que el estelar veterano Jesse Castillo se fue de 5-2 con un cuadrangular y dos empujadas por los locales.

Toros aplastan a Estrellas Orientales en Dominicana

Los Toros del Este mantuvieron su buen paso en la Liga Dominicana de Béisbol tras aplastar 9-1 a las Estrellas Orientales y recortar a cinco juegos y mediio su desventaja en la lucha por la cima del circuito, que sigue ocupada por las Águilas Cibaeñas.

Rafael Lantigua bateó de 3-2 con un doble y dos carreras producidas; Manuel Peña se fue de 2-1 con dos remolcadas, y Rudy Martin conectó de 4-2 con dos dobles, dos anotadas y una empujada.

En Santo Domingo, Pedro Severino empató el encuentro con un jonrón de tres carreras bateando como emergente en el octavo episodio, y Junior Lake resolvió con un sencillo remolcador en la parte baja del noveno. Así, los Leones del Escogido dejaron regadas en el terreno a las Águilas y lograron una dramática victoria por 9-8.

Los Gigantes del Cibao se impusieron 4-2 a los Tigres del Licey en San Francisco de Macorís. Luis García conectó un sencillo remolcador y Deyvison de los Santos añadió un elevado de sacrificio en un ataque de dos anotaciones en el séptimo capítulo.

Criollos mantienen inercia ganadora en Puerto Rico

Los Criollos de Caguas doblegaron 4-1 a los Senadores de San Juan, para hilvanar su cuarta victoria e igualar su marca en 11 triunfos y 11 derrotas, apropiándose del tercer lugar de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Nelson Velázquez remolcó dos anotaciones con un doble en la primera entrada, y añadió un jonrón de dos carreras en la tercera.

En Mayagüez, R.J. Martínez lanzó cinco episodios en los que admitió dos anotaciones, mientras que Steven Ondina bateó de 4-1 con dos carreras producidas y Jonathan Rodríguez añadió un doble remolcador, para destacarse en el triunfo de los Gigantes de Carolina por 6-5 sobre los Indios de Mayagüez.

Como visitantes, los Leones de Ponce vencieron 4-2 a los Cangrejeros de Santurce. Sammy Hernández bateó de 4-4 con dos dobles y tres carreras remolcadas, para ser la figura.

Dramática victoria de Bravos sobre Leones en Venezuela

Los Bravos de Margarita completaron una increíble remontada, al anotar cuatro carreras en la parte baja de la décima entrada para dejar en el terreno a los Leones del Caracas, e imponerse por 6-5 en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Brainer Bonaci remolcó dos carreras con un doble para coronar un ataque de tres en la parte alta del décimo episodio, que dio a los Leones una ventaja de 5-2. Sin embargo, el descontrol de sus relevistas arruinó el resultado.

Tras recibir un sencillo remolcador de Alexi Amarista y llenar las bases, Norwith Gudiño otorgó un pasaporte a Ramón Flores para reducir la diferencia a una carrera. Los Leones llamaron al relevista Anthony Vizcaya, quien regaló bases por bolas consecutivas a Roel Santos y José Martínez, decretando así un anticlimático cierre del juego.

En Barquisimeto, Alejandro Mejía, Ildemaro Vargas y Danry Vázquez conectaron sencillos remolcadores para guiar a los Cardenales de Lara a un triunfo por 5-2 sobre los Tiburones de La Guaira.

Las Águilas del Zulia derrotaron 5-2 a los Tigres de Aragua en Maracay. José Pirela remolcó una carrera con un doble, mientras que Eduardo Torrealba y Rayder Ascanio conectaron sencillos productores.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

