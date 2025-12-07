americateve

Tom Hicks, empresario texano que fue dueño de los Stars, Rangers y Liverpool, muere a los 79 años

DALLAS (AP) — Tom Hicks, el empresario y filántropo de Texas que fue dueño de dos franquicias deportivas profesionales en el área de Dallas y de un equipo de fútbol de la Liga Premier, falleció a los 79 años.

ARCHIVO - Foto del 29 de octubre del 2011, el exdueño de los Rangers de Texas de la MLB y Stars de Dallas de la NHL, Tom Hicks en un juego de hockey. (AP Foto/LM Otero, Archivo)
La portavoz Lisa LeMaster dijo en un comunicado que Hicks murió pacíficamente el sábado en Dallas rodeado de su familia.

Hicks fue propietario de los Dallas Stars de la NHL desde 1995 hasta 2011, ganando la Copa Stanley en 1999. También fue dueño de los Rangers de Texas de la MLB de 1998 a 2010, un período en el que ganaron tres títulos de la División Oeste de la Liga Americana y llegaron a su primera Serie Mundial solo meses después de que el equipo fuera vendido. En 2007, adquirió una participación del 50% en el Liverpool.

“Estar hombro a hombro con él siempre fue más que sobre estadios y parques de pelota. Se trataba de respeto personal, confianza y amistad”, expresó el dueño de los Cowboys de Dallas, Jerry Jones, en un comunicado. “Compartimos muchos momentos juntos, y lo extrañaré profundamente. Mi corazón está con su familia”.

Hicks cofundó Hicks & Haas en 1984 y Hicks, Muse, Tate & Furst en 1989, ayudando a redefinir la estrategia de inversión y capital privado.

Uno de los momentos más notables de Hicks con los Rangers ocurrió hace 25 años en las reuniones de invierno del béisbol en Dallas, cuando el equipo firmó a Alex Rodríguez, entonces un campocorto estelar de 25 años, con un contrato de 252 millones de dólares por diez años en la agencia libre.

El acuerdo de A-Rod en ese momento fue dos millones más de lo que Hicks había pagado por comprar todo el equipo solo dos años y medio antes. También duplicó el récord anterior para un contrato deportivo, el acuerdo de 126 millones por seis años en octubre de 1997 entre el delantero Kevin Garnett y los Timberwolves de Minnesota de la NBA.

Rodríguez lideró la Liga Americana en jonrones en sus tres temporadas con los Rangers con 156 en ese período, pero tuvieron un récord general de 216-270. Fue traspasado a los Yankees al inicio del entrenamiento de primavera en 2004.

La primera aparición de los Rangers en la Serie Mundial en octubre de 2010 se produjo después de que el equipo fuera comprado ese agosto por un grupo de propietarios que entonces incluía al lanzador del Salón de la Fama Nolan Ryan. Después de un acuerdo inicial para comprar el equipo a Hicks al comienzo de ese año, se produjo un complicado caso de bancarrota antes de que el grupo finalmente lo adquiriera en una subasta con una oferta valorada en 590 millones.

Los Stars, la franquicia de la NHL que se mudó de Minnesota antes de la temporada 1993-94, se convirtió en el primer campeón de la liga del Sun Belt cuando levantaron la Copa Stanley en 1999 tras vencer a Buffalo. Llegaron a la Final de la Copa Stanley nuevamente la temporada siguiente, perdiendo una serie de seis juegos ante Nueva Jersey.

Antes de la temporada 2001-02, los Stars se mudaron al American Airlines Center, donde el equipo todavía juega. Los Stars también entraron en bancarrota antes de ser adquiridos por el empresario canadiense Tom Gaglardi en 2011.

Hicks fue paracaidista en la Reserva del Ejército y fue Comisionado de la Comisión Estadounidense de Monumentos de Batalla. Y fue parte de la Junta de Regentes de la Universidad de Texas desde 1994 hasta 1999.

Hicks deja atrás a su esposa de 35 años, Cinda Cree Hicks, y sus seis hijos: Thomas Ollis Hicks Jr., Mack Hardin Hicks, John Alexander Hicks, Robert Bradley Hicks, William Cree Hicks y Catherine Forgrave Hicks.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

