Toluca expone su marcha perfecta ante el campeón Cruz Azul

Luis Romo, Roberto Alvarado y el arquero Sebastián Jurado, elementos que disputaron el torneo Olímpico de Tokio en el que la selección mexicana conquistó la presea de bronce, ya se reportaron esta semana a los trabajos con el resto del equipo.

“Vamos en un buen proceso, no estamos en nuestra mejor expresión, pero sabemos que hay cosas por mejorar, por corregir, pero el compromiso y los deseos de ser protagonistas hacen que vayamos a buscar el juego”, analizó el estratega peruano Juan Reynoso después del triunfo en Aguascalientes.

En otros frentes, la lucha por la segunda posición de la clasificación involucra a siete equipos que tienen una diferencia de dos puntos entre ellos.

América es cuarto, por diferencia de goles, con siete unidades. Busca mantener su marcha invicta cuando el domingo visite a Atlas, que tiene la misma cantidad de puntos un escalón abajo. Las Águilas han hilvanado un par de triunfos para ser uno de siete conjuntos que no han perdido.

Chivas cerrará la jornada el domingo ante Santos, después de sacar una sufrida igualada en su campo ante Bravos, mientras que los subcampeones de Torreón son uno de esos cuadros sin descalabros, pero que tienen un par de igualadas.

En la parte baja de la tabla, Pumas necesita de un revulsivo el sábado ante Querétaro, en un choque entre dos de los equipos que no han celebrado una victoria. Para los universitarios es un choque clave luego de que han perdido sus más recientes dos encuentros y apenas han cosechado un tanto en tres jornadas.

La jornada comenzará el jueves 12 de agosto con el duelo San Luis vs. Necaxa y seguirá un día después con el Puebla vs. Tigres y Ciudad Juárez vs. Toluca. El sábado también se realizarán el León vs. Mazatlán y Monterrey vs. Pachuca.