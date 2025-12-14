americateve

Toluca consuma el bicampeonato después de vencer 9-8 en penales a Tigres tras empate global de 2-2

TOLUCA, México (AP) — Alexis Vega volvió al campo después de mes y medio de ausencia para marcar el penal decisivo de una larga tanda con el que Toluca se impuso 9-8 a Tigres el domingo, luego de haber terminado 2-1 en el tiempo regular y 2-2 en el global de la final del torneo Apertura de la Liga MX.

Alexis Vega, arriba, de los Diablos Rojos del Toluca, alza el trofeo después de que el equipo se coronara campeón de la Liga MX en tanda de penaltis frente a los Tigres, el domingo 14 de diciembre de 2025, en Toluca, México. (AP Foto/Eduardo Verdugo)
Alexis Vega, arriba, de los Diablos Rojos del Toluca, alza el trofeo después de que el equipo se coronara campeón de la Liga MX en tanda de penaltis frente a los Tigres, el domingo 14 de diciembre de 2025, en Toluca, México. (AP Foto/Eduardo Verdugo) AP

La definición del campeón necesitó de 12 cobradores por equipo; por Tigres fallaron Nicolás Ibáñez, Joaquín Pereira, Nahuel Guzmán y Ángel Correa, en el 12do penal de su segunda oportunidad de la tanda.

Toluca tuvo los fallos de Federico Pereira, Juan Dominguez y el arquero Luis García para cerrar la cuenta de los primeros 11 cobradores con todos los jugadores que terminaron el tiempo extra. Para el siguiente, Vega, quien hizo bueno el primero de su equipo, volvió a cobrar con éxito para hacer estallar la euforia en las gradas del Estadio Nemesio Diez.

Los Diablos Rojos conquistaron con esta definición por penales su 12da corona de liga en México, para igualar en la segunda posición histórica a las Chivas de Guadalajara. Quedan detrás de América con 16 títulos en la cima. A Tigres se le escapó la oportunidad de llegar a nueve estrellas.

En el tiempo regular, los Diablos Rojos tuvieron que sobreponerse a la desventaja con la que llegaron a su estadio tras perder en la ida 1-0 en Monterrey, la cual se hizo más amplia después de que Fernando Gorriarán abriera la cuenta por los Tigres al desviar un tiro libre de Andre-Pierre Gignac a los 14 minutos y mandarlo a las redes.

La reacción escarlata se reflejó en el marcador a los 40 minutos, cuando el brasileño Helinho sacó un soberbio disparo cruzado que superó el lance de Nahuel Guzmán y se metió en las redes.

La igualada en el global llegó en los primeros minutos del complemento, cuando el estelar portugués Paulinho, triple monarca goleador de la Liga MX, remató dentro del área un preciso centro de Helinho para consumar la remontada en el encuentro.

Tanto Helinho como Paulinho fueron relevados en el segundo tiempo y no formaron parte de los jugadores en la tanda de penales.

Así fue como Toluca se unió a Pumas, León, Atlas y América (con tres títulos en fila) como los únicos bicampeones en torneos cortos en la Liga MX.

Para el estratega argentino Antonio Mohamed fue su quinta corona (Tijuana / Apertura 2012; América / Apertura 2014; Monterrey / Apertura 2019; Toluca / Clausura 2025 y Apertura 2025) para igualar en la segunda posición histórica a Víctor Manuel Vucetich y al recién fallecido Manuel Lapuente, y quedar solo por detrás de Ignacio Trellez y Ricardo Ferretti, quienes lograron siete coronas de liga.

Por los Tigres, Nahuel Guzman, André Pierre Gignac y Javier Aquino no pudieron sumar su sexta corona de liga en la más reciente década que han formado parte de la institución.

