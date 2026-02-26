Tolima y Juventud completan cuadro de clasificados a 3ra fase preliminar de Copa Libertadores

Tolima y Juventud completaron el jueves el cuadro de clasificados a la última ronda previa, en la que se definirán los cuatro últimos participantes en la fase de grupos.

Antes habían conseguido el pase Independiente Medellín, Sporting Cristal, Botafogo, Barcelona, Carabobo y O’Higgins.

Los cruces de la tercera fase, que se disputarán los dos primeras semanas de marzo, son Juventud–Medellín, Tolima–O’Higgins, Sporting Crista –Carabobo y Barcelona–Botafogo.

Los cuatro conjuntos que no logren avanzar a la fase de grupos de la Libertadores continuarán su participación en la Copa Sudamericana.

El sorteo de la fase de grupos se realizará el 19 de marzo. El calendario de seis fechas comenzará la semana entre el 7 y el 9 de abril. Se extenderá hasta la última semana de mayo.

La final de la Copa Libertadores 2026 está prevista para el 28 de noviembre en Montevideo.

En el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, Táchira ganó 1-0 e igualó la eliminatoria a los 94 minutos con un penal transformado por Luis Daniel González.

Tolima intentó defender la mínima renta conseguida la semana pasada en San Cristóbal, pero debió prolongar el sufrimiento en la última jugada del encuentro con una pena máxima señalada por una mano de Jader Valencia dentro del área tras un remate de cabeza de Rodrigo Pollero.

El elenco colombiano se recuperó en la definición desde los 11 metros y avanzó con los aciertos de Edwar López, Luis Sandoval y Sebastián Guzmán. El único fallo fue de Brayan Rovira.

Táchira no tuvo puntería y erró sus tres intentos a través de González, José Balza y Pollero.

En Asunción, Juventud de Las Piedras sorprendió a Guaraní y clasificó al imponerse 2-1 en condición de visitante.

Tras igualar 0-0 en el cotejo de ida, el equipo uruguayo, que participa por primera vez en la Libertadores, se impuso con las anotaciones de Federico Barrandeguy a los 50 minutos y de Ramiro Peralta a los 94.

Guaraní jugó con un futbolista menos desde los 47 por la expulsión de Sebastián Zaracho.

El cuadro paraguayo había igualado transitoriamente la llave a los 56 con un penal convertido por el arquero Gaspar Servio.

