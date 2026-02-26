americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tolima y Juventud completan cuadro de clasificados a 3ra fase preliminar de Copa Libertadores

Deportes Tolima superó el jueves 3-0 en penales a Deportivo Táchira y avanzó a la tercera fase preliminar de la Copa Libertadores, en la que también estará el debutante Juventud de Las Piedras, que venció 2-1 a Guaraní.

Tolima y Juventud completaron el jueves el cuadro de clasificados a la última ronda previa, en la que se definirán los cuatro últimos participantes en la fase de grupos.

Antes habían conseguido el pase Independiente Medellín, Sporting Cristal, Botafogo, Barcelona, Carabobo y O’Higgins.

Los cruces de la tercera fase, que se disputarán los dos primeras semanas de marzo, son Juventud–Medellín, Tolima–O’Higgins, Sporting Crista –Carabobo y Barcelona–Botafogo.

Los cuatro conjuntos que no logren avanzar a la fase de grupos de la Libertadores continuarán su participación en la Copa Sudamericana.

El sorteo de la fase de grupos se realizará el 19 de marzo. El calendario de seis fechas comenzará la semana entre el 7 y el 9 de abril. Se extenderá hasta la última semana de mayo.

La final de la Copa Libertadores 2026 está prevista para el 28 de noviembre en Montevideo.

En el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, Táchira ganó 1-0 e igualó la eliminatoria a los 94 minutos con un penal transformado por Luis Daniel González.

Tolima intentó defender la mínima renta conseguida la semana pasada en San Cristóbal, pero debió prolongar el sufrimiento en la última jugada del encuentro con una pena máxima señalada por una mano de Jader Valencia dentro del área tras un remate de cabeza de Rodrigo Pollero.

El elenco colombiano se recuperó en la definición desde los 11 metros y avanzó con los aciertos de Edwar López, Luis Sandoval y Sebastián Guzmán. El único fallo fue de Brayan Rovira.

Táchira no tuvo puntería y erró sus tres intentos a través de González, José Balza y Pollero.

En Asunción, Juventud de Las Piedras sorprendió a Guaraní y clasificó al imponerse 2-1 en condición de visitante.

Tras igualar 0-0 en el cotejo de ida, el equipo uruguayo, que participa por primera vez en la Libertadores, se impuso con las anotaciones de Federico Barrandeguy a los 50 minutos y de Ramiro Peralta a los 94.

Guaraní jugó con un futbolista menos desde los 47 por la expulsión de Sebastián Zaracho.

El cuadro paraguayo había igualado transitoriamente la llave a los 56 con un penal convertido por el arquero Gaspar Servio.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

Equipo de Marco Rubio se reúne con El Cangrejo en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

Equipo de Marco Rubio se reúne con "El Cangrejo" en Saint Kitts en medio de diálogo con Cuba

Cubano en EEUU desmiente al MININT tras incluirlo como detenido en tiroteo en Villa Clara

Cubano en EEUU desmiente al MININT tras incluirlo como detenido en tiroteo en Villa Clara

Díaz-Canel lanza dura advertencia tras enfrentamiento armado frente a costas de Cuba

Díaz-Canel lanza dura advertencia tras enfrentamiento armado frente a costas de Cuba

Quién es Amijail Sánchez, el cubano acusado por la dictadura cubana como terrorista tras tiroteo en Villa Clara

Quién es Amijail Sánchez, el cubano acusado por la dictadura cubana como "terrorista" tras tiroteo en Villa Clara

Identifican a cubano de TAMPA entre asesinados por militares cubanos en operativo armado en Villa Clara

Identifican a cubano de TAMPA entre asesinados por militares cubanos en operativo armado en Villa Clara

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter