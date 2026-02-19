Tolima gana a domicilio 1-0 ante Táchira en 2da fase preliminar de Copa Libertadores

El equipo colombiano se adelantó en la serie gracias al tanto de Flórez a los 65 minutos.

“Feliz por el gol, pero quedan 90 minutos y tenemos que afrontar la vuelta con humildad, compromiso y entrega”, señaló Flórez.

En el otro encuentro de la fecha, Juventud de las Piedras igualó 0-0 contra Guaraní.

La próxima semana se disputarán los partidos de vuelta de la Fase 2 de la Libertadores, que definirán los ocho clasificados a la última ronda preliminar, la cual otorgará cuatro cupos para la fase de grupos del torneo.

El sorteo de la fase de grupos se realizará el 18 de marzo. Esta ronda se iniciará la semana entre el 7 y el 9 de abril. Se extenderá hasta la última semana de mayo.

La final de la Copa Libertadores 2026 está prevista para el 28 de noviembre en Montevideo.

En el estadio Pueblo Nuevo, de San Cristóbal, Tolima tomó ventaja a domicilio ante Táchira, que viene de eliminar en la primera fase a The Strongest en la definición por penales.

Flórez abrió el marcador luego de definir a puerta vacía tras un despeje del arquero Jesús Camargo en un tiro de Adrián Parra.

El vencedor de esta llave se medirá en la siguiente ronda con el ganador del cruce entre O’Higgins y Bahía, que tiene en ventaja a los chilenos 1-0.

En Montevideo, el debutante Juventud de las Piedras, que en la ronda anterior clasificó por penales ante Universidad Católica de Ecuador, negoció un empate como local frente a Guaraní.

El compromiso se repartió el dominio entre ambos clubes y postergó la definición para la revancha la próxima semana en Asunción.

Guaraní dominó la primera parte y convirtió en figura al arquero local Sebastián Sosa, que finalizó el duelo con seis atajadas.

En el segundo tiempo, el conjunto uruguayo reaccionó y exigió al portero Gaspar Servio, que defendió su arco con cuatro paradas.

El equipo que supere esta eliminatoria se enfrentará en la Fase 3 con el ganador del choque entre Independiente de Medellín y Liverpool, que dominan los colombianos 2-1.

