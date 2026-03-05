americateve

Tokio dice que Irán detuvo a un segundo japonés y exige su pronta liberación

TOKIO (AP) — El Ministerio de Exteriores de Japón informó el viernes que un segundo ciudadano japonés ha sido detenido en Irán y exigió la pronta liberación de los dos retenidos.

ARCHIVO - El ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, ofrece un discurso el 20 de febrero de 2026, en Tokio. (AP Foto/Eugene Hoshiko, archivo)
ARCHIVO - El ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, ofrece un discurso el 20 de febrero de 2026, en Tokio. (AP Foto/Eugene Hoshiko, archivo) AP

El ministerio confirmó que la segunda persona había sido arrestada antes de los ataques de Estados Unidos e Israel a la República Islámica el 28 de febrero.

El detenido está a salvo y goza de buena salud, indicó el ministerio, que no ofreció más detalles como el momento en que se produjo el arresto o si está relacionado con el de un reportero japonés, que se reportó el mes pasado.

Las autoridades japonesas habían confirmado la detención de la primera persona, aunque no relevaron su identidad.

El ministro de Exteriores, Toshimitsu Motegi, dijo el viernes ante una comisión parlamentaria que los funcionarios pudieron contactar con los dos después de los ataques del 28 de febrero y confirmaron que estaban a salvo. El gobierno “está haciendo todo lo posible para apoyarlos a ellos, a sus familiares y a otras personas involucradas”, apuntó.

Motegi explicó que, durante su reunión con el embajador iraní esta semana, insistió en la importancia de su protección y de su pronta liberación.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) identificó al primer detenido como Shinnosuke Kawashima, jefe de la oficina de la cadena pública japonesa NHK en Teherán. Su reporte citó a una fuente no identificada que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Según el CPJ, Kawashima fue arrestado el 20 de enero por la Guardia Revolucionaria Islámica y fue trasladado a la prisión de Evin el 23 de febrero.

La organización exigió la liberación inmediata de Kawashima y de otros periodistas detenidos por su trabajo

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa..

FUENTE: AP

